Os 200 nomes de bebês mais populares em 2020 no Brasil

Os nomes Helena e Miguel dominaram as escolhas dos brasileiros e se tornaram os nomes de bebês mais populares entre os nascidos no em 2020. O resultado está no ranking BabyCenter, divulgado nesta quinta-feira (29). Desde 2009, a lista reúne os nomes mais usados para criança:

A lista de nomes de bebês foi criada a partir da análise dos dados de 347 mil bebês cadastrados durante o ano na plataforma digital gratuita de acompanhamento da gravidez.

De acordo com a pesquisa, a surpresa dos nomes de bebê em 2020, além da predominância de Miguel e Helena, foi a tendência de nomes ‘minimalistas’, normalmente mais curto e representados por Liz e Gael. Os dois nomes entram pela primeira vez no grupo dos 10 nomes mais dados: Liz em 9o lugar no ranking das meninas, e Gael em 7o no ranking dos meninos.

Nomes de bebês para meninos mais usados em 2020

Miguel Arthur Heitor Théo Davi Bernardo Gael Gabriel Pedro Samuel Benício Lucas Benjamin Matheus Joaquim Lorenzo Ravi Rafael Isaac Nicolas Anthony Noah Henrique Murilo Lucca Guilherme Gustavo João Miguel Felipe Daniel João Pedro Leonardo Pietro Vicente Bryan Pedro Henrique Bento João Levi Antônio Eduardo Emanuel Enzo Caleb Davi Lucca Caio Enzo Gabriel João Lucas Augusto Vitor Valentim Henry Enrico Francisco Theodoro Vinícius Cauã Otávio Matteo João Gabriel João Guilherme Davi Lucas Thomas Yan Luiz Miguel João Vitor Nathan José Oliver Yuri Rael Erick Thiago Ryan Luan Anthony Gabriel Breno Mathias Arthur Miguel Tomás Raul Derick Martin Ícaro Arthur Gabriel Otto Luiz Felipe Pedro Lucas Kauê Davi Miguel Luiz Henrique Josué Arthur Henrique Dante Thales Yago José Miguel Estevão Ruan Rodrigo

Nomes de meninas mais usados em 2020

Helena Alice Laura Manuela Isabella Sophia Luísa Heloísa Liz Cecília Eloá Júlia Valentina Lívia Maitê Maria Luísa Antonella Lorena Giovanna Elisa Maria Júlia Lara Maria Clara Mariana Beatriz Ísis Ayla Sarah Maria Eduarda Aurora Esther Isadora Catarina Emanuelly Melissa Alícia Maria Cecília Lavínia Maria Alice Marina Maria Luna Ana Clara Rebeca Yasmin Agatha Clara Ana Luísa Maria Helena Rafaela Ana Júlia Olívia Ana Laura Gabriela Maya Isabelly Ana Liz Stella Alana Letícia Vitória Bella Mirella Milena Nicole Clarice Emilly Ana Mariah Maria Fernanda Melina Bianca Laís Maria Liz Ana Beatriz Maria Vitória Maria Laura Malu Maria Valentina Betina Maria Flor Pietra Larissa Maria Heloísa Carolina Eduarda Louise Elis Joana Ana Lívia Ana Vitória Ana Cecília Pérola Melinda Heloise Hadassa Analu Jade Gabrielly Fernanda