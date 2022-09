7 de setembro na Avenida Paulista: como será o ato em SP

Apesar do feriado nacional da Independência do Brasil, o 7 de setembro na Avenida Paulista deve ser marcado por manifestações políticas em defesa do presidente Jair Bolsonaro (PL).

De acordo com a Folha de São Paulo, Bolsonaro não estará presente no 7 de setembro na Avenida Paulista. O presidente participa do desfile em Brasília e da manifestação pró-governo no Rio de Janeiro. No entanto, é esperado que Bolsonaro acene para os apoiadores através de um telão instalado em um dos carros de som.

Ainda conforme a Folha, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo autorizou a manifestação de 14 grupos na Paulista, entre eles “Associação Brasil nas Ruas”, “Movimento Monarquista”, “Patriotas do Brasil”, “Patriotas do QG”, “Damas de Aço” e “Trio Elétrico Sol Nascente”.

Abaixo, o DCI detalha o que está previsto de acontecer no 7 de setembro Avenida Paulista.

Como será o dia 7 de setembro na Avenida Paulista

A Avenida Paulista em São Paulo deve receber manifestações políticas à favor de Bolsonaro nesta quarta-feira, dia da Independência do Brasil. São esperados pelo menos 14 grupos ligados a movimentos de direita. As manifestações estão previstas para às 14h, entretanto a concentração de apoiadores de Bolsonaro deve começar ainda na parte da manhã, às 10h.

Caminhões e trios elétricos devem ficar na Paulista entre a Rua Peixoto Gomide e a Alameda Campinas, em frente ao MASP. Também é prevista uma motociata a partir do Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, em direção à Paulista e manifestações na Praça da Sé.

De acordo com o Estadão, um mapa chegou a ser traçado delimitando parâmetros legais para os atos e como os órgãos de segurança pública vão proceder durante os protestos. Para definir os traçados foi feita uma reunião entre representantes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Guarda Civil Metropolitana, OAB, Ministério Público e CET (Companhia de Engenharia de Tráfego).

A Polícia Militar autorizou carros de som dos grupos que pediram o aval da Secretaria de Segurança para o protesto.

A estimativa é de que o público não ultrapasse 125 mil manifestantes como foi em 2021, quando o ato contou com a presença de Jair Bolsonaro.

Participação de Bolsonaro

Segundo o Metrópoles, a organização dos protestos de 7 de setembro na Avenida Paulista conta com discurso de Bolsonaro ainda que remotamente.

Conforme o jornal, aliados vão tentar fazer uma transmissão ao vivo por vídeo que será passada em um telão de um dos trios elétricos. Se a conexão falhar, o áudio do presidente será transmitido aos apoiadores.

Lembrando que em 2021 Bolsonaro esteve na Paulista no 7 de setembro onde chegou a dizer que não obedeceria decisões do STF, em especial do ministro Alexandre de Moraes, que hoje é o presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Se espera que suba ao palanque o candidato de Bolsonaro ao Governo do Estado de São Paulo, o ex-ministro Tarcísio de Fritas (Republicanos), que estará pessoalmente no ato ao lado da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). Eles devem subir no trio elétrico do grupo “Nas Ruas”.

Desfile cívico do 7 de setembro

Em 2022, o Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro na cidade de São Paulo será realizado em toda a extensão da pista central da Avenida Dom Pedro I, no bairro do Ipiranga das 8 às 12h30. O evento terá a presença de autoridades, militares e entidades da sociedade civil. Deverão desfilar cerca de 10 mil pessoas entre civis e militares.

O desfile, que será realizado em parceria com o Governo do Estado, Marinha, Exército, e Força Aérea Brasileira, faz parte dos festejos do Bicentenário da Independência e terá como um dos destaques o desfile aéreo com 21 aeronaves.

Horários

Apresentação artística

7h30 às 8h30 – Banda Sinfônica do Exército Brasileiro

Cerimonial Cívico-Militar

8h – Hasteamento do Pavilhão Nacional às margens do Riacho do Ipiranga com a presença dos Dragões da Independência

8h – Foto Oficial

8h15 – Revista da tropa pelo governador do Estado

8h20 – Chegada do prefeito da Cidade ao palanque

8h30 – Chegada do governador do Estado ao palanque

8h30 – Salva de Gala

8h40 – Hino da Independência

Desfile Cívico-Militar

8h45 – Apresentação do Cmt Desfile Militar

8h45 – Abertura do Desfile

8h45 a 9h45 – Desfile Cívico

8h45 a 12h30 – Desfile Militar

Encerramento

12h30 – Apresentação do Cmt Desfile Militar (encerramento)

12h30 – Salto de paraquedistas do Exército Brasileiro

