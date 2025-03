Agora: horário do eclipse lunar e como assistir ao vivo

Na madrugada desta sexta-feira, 14, os brasileiros poderão assistir ao eclipse lunar, um raro evento celestial. Para aqueles que queiram se aventurar e assistir, o fenômeno deve começar às 2h09 (no horário de Brasília) e ter seu ápice às 3h58. Neste horário, a lua deverá estar em uma coloração vermelha.

A lua entrará na sombra da Terra e criará um eclipse lunar total pela primeira vez desde novembro de 2022, de acordo com a NASA . A lua ficará com tons profundos de vermelho enferrujado ao longo da totalidade de mais de uma hora, produzindo assim um visual vibrante no céu noturno.

Quem perder a “lua de sangue” terá que esperar um bom tempo, pois outro eclipse lunar total não será visível no Brasil até 2029.

E não se preocupe, é seguro observar este eclipse lunar sem óculos de proteção.

