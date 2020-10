Auxílio Emergencial: próximas parcelas até o dia 1º de novembro

Em outubro, os ciclos 2 e 3 do auxílio emergencial se finalizam e começam os pagamentos do ciclo 4 para inscritos pelo site e app Caixa.

A Caixa Econômica Federal terá pagamentos dos ciclos 2, 3 e 4 do auxílio emergencial nos próximos dias. Além disso, a sétima parcela do benefício para inscritos do Bolsa Família. Sendo assim, confira as parcelas até 1º de novembro.

Ciclos de pagamento

O auxílio emergencial terá seis ciclos diferentes de pagamentos. Contudo, cada ciclo possui dois calendários diferentes: depósito em conta poupança social digitais e saque em dinheiro ou transferência bancária.

Sendo assim, a última semana de outubro terá pagamentos para saque e transferência bancária para o ciclo 2. Mas também, depósito em conta poupança social digital para beneficiários do ciclo 3.

Além disso, A Caixa realizará pagamento do ciclo 4 em conta poupança social digital em 30 de outubro.

Calendário de pagamentos

23 de outubro (sexta-feira)

Bolsa Família NIS final 5

Cidadão cadastrado no Bolsa Família que tem o Número de Identificação Social (NIS) com final 5 receberá R$ 300. Portanto, essa será a sétima parcela do auxílio emergencial.

25 de outubro (domingo)

Depósito em conta poupança social digital

Trabalhadores do Cadastro Único e inscritos pelo site e aplicativo Caixa Tem , nascidos em setembro, recebem a próxima parcela de R$ 600. Além disso, os beneficiários que já receberam as cinco parcelas de R$ 600, receberão o primeiro pagamento de R$ 300.

26 de outubro (segunda-feira)

Bolsa Família NIS final 6

Cadastrados no Bolsa Família com final de NIS 6 receberá o auxílio emergencial de R$ 300.

27 de outubro (terça-feira)

Bolsa Família NIS final 7

No dia 27 de outubro, o cidadão cadastrado no Bolsa Família que tem o NIS de final 7 receberá a sétima parcela do auxílio emergencial no valor de R$ 300.

Saque em dinheiro e transferência bancária

O saque em dinheiro e transferência bancária será disponível para beneficiários do ciclo 2, nascidos em dezembro. Também, será a última parcela do auxílio emergencial desse ciclo.

28 de outubro (quarta-feira)

Bolsa Família NIS final 8

Inscritos no Bolsa Família com NIS de final 8 terão a sétima parcela do auxílio emergencial no valor de R$ 300.

Depósito em conta poupança social digital

Trabalhadores do Cadastro Único e inscritos pelo site e aplicativo Caixa Tem, nascidos em outubro, recebem a próxima parcela de R$ 600. Além disso, os beneficiários que já receberam as cinco parcelas de R$ 600, receberão o primeiro pagamento de R$ 300.

29 de outubro (quinta-feira)

Bolsa Família NIS final 9

Cidadão cadastrado no Bolsa Família que tem o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 9 recebe R$ 300. Sendo assim, será a sétima parcela do auxílio emergencial para tal grupo do Programa.

Depósito em conta poupança social digital

Trabalhadores do Cadastro Único e inscritos pelo site e aplicativo Caixa Tem, nascidos em novembro, recebem a próxima parcela de R$ 600. Além disso, os beneficiários que já receberam as cinco parcelas de R$ 600, receberão o primeiro pagamento de R$ 300.

30 de outubro (sexta-feira)

Bolsa Família NIS final 0

Beneficiários do Bolsa Família com NIS terminado em 0 receberá R$ 300 do auxílio emergencial. Portanto, a sétima parcela e fim do benefício para inscritos no Programa Social.

Depósito em conta poupança social digital (INÍCIO DO CICLO 4 DE PAGAMENTOS)

No último dia útil de outubro, inicia-se o Ciclo 4 de pagamentos do auxílio emergencial. Sendo assim, nascido em janeiro recebem a parcela de R$ 600.

Além disso, trabalhadores inscritos no Cadastro Único pelo aplicativo e site da Caixa recebem a segunda parcela de R$ 300. Isso porque as cinco parcelas de R$ 600 já foram pagas.

1º de novembro (domingo)

Depósito em conta poupança social digital

No domingo, 1º de novembro, acaba o ciclo 3 de pagamentos em conta poupança social digital.

Por fim, nascidos em dezembro recebem parcelas de R$ 600 do auxílio emergencial ou R$ 300 do auxílio emergencial residual.