O Banco do Brasil lançou, em 31 de março, o Fundo BB Ações Games BDR Nível 1, um fundo temático dirigido a todos os investidores. Tanto pessoas físicas quanto jurídicas.

A aplicação inicial tem valor simbólico, de apenas R$ 0,01. Os clientes podem investir por meio do app BB ou no app Investimentos BB, além do internet banking.

O fundo está conectado ao Tamo Junto Nesse Game, projeto que visa fomentar o universo do eSports e aproveitar as oportunidades de crescimento desse mercado.

O Fundo BB Ações Games tem taxa de administração de 1% ao ano. E também uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder a valorização do Nasdaq100.

O novo produto investirá predominantemente em BDRs (Brazilian Depositary Receipts) de empresas no exterior ligadas ao mercado de games e tem proteção contra o risco cambial. BDRs são recibos representativos de ações de companhias sediadas no exterior negociados na bolsa de valores, a B3.

Os jogos eletrônicos representam atualmente a maior indústria de entretenimentos do planeta. O mercado movimentou US$ 126,6 bilhões no ano passado e projeta faturamento de US$ 142,2 bilhões em 2021.

O head de Captação e Investimentos do Banco do Brasil, Guilherme Rossi, diz que “a indústria de games é gigantesca e o setor vem apresentando forte crescimento, ano após ano”. Ele explica que o lançamento do fundo está conectado com dois objetivos do banco: estar cada vez mais próximo dos jovens e oferecer um portfólio de soluções de investimento completo, inovador e diversificado.

O BB Ações Games não tem como público-alvo apenas os investidores jovens. É um produto que cabe também na carteira de investidores mais experientes, afirma Rossi, como mais uma opção de diversificação em renda variável, no Brasil e no exterior.

A estratégia adotada pelo novo produto, de acordo com Júlio Vezzaro, diretor comercial e de Produtos da BB DTVM, possibilita que o investidor diversifique seu portfólio em empresas do segmento de entretenimento digital, semicondutores, novas tecnologias de software e hardware, mídia interativa e muito mais. “O objetivo é disponibilizar aos investidores, desde o varejo, passando pelo private, até os institucionais, uma opção para que os investidores tenham um portfólio completo para a diversificação de seu patrimônio.”