BBB 21: Luana Piovani alfineta a Globo: ‘eles não têm dinheiro’

Os fãs do Big Brother Brasil já estão em polvorosa com a proximidade da estreia do reality show para 25 de janeiro, na Globo. Com isso, nas redes sociais, as especulações sobre os famosos que estarão na casa mais vigiada do Brasil não param. Luana Piovani que o diga. Cotada para entrar no BBB 21, a loira debochou da produção do reality show ao ser questionada por um fã sobre se já estaria em pré-confinamento em um hotel no Rio de Janeiro.

Luana Piovani dá resposta sobre BBB 21

“Já está confinada para o BBB 21?”, quis saber um fã. “Eles não têm dinheiro nem coragem pra mim”, disparou a apresentadora e atriz, nos Stories do Instagram. Luana vive em Portugal desde janeiro de 2019, mas viu seu nome ficar em evidência na lista de possíveis participantes do reality show que tem direção-geral de José Bonifácio Brasil de Oliveira, o Boninho.

Apesar da declaração debochada de Luana Piovani sobre a Globo e a produção do BBB 21, principal reality show da TV aberta brasileira, Boninho, ao descartar o nome da loira, se referiu à ela como ‘uma amiga’. “Luana Piovani não é nosso sonho. É apenas uma amiga”, afirmou ele, em novembro.

Participantes do Big Brother Brasil

O confinamento do BBB 21 iniciou no último domingo (3) em um hotel no Rio de Janeiro. Tanto participantes anônimos, quanto famosos, estão em quartos individuais e não sabem quem serão seus concorrentes pelos próximos três meses de reality show.

Apesar de a Globo se manter em silêncio sobre a lista de participantes da atração, nomes são ventilados como certos nos bastidores da emissora. Flávia Pavanelli, por exemplo, foi confirmada no BBB 21, segundo informou o colunista Fefito, do UOL.

Além da ex-atriz do SBT, que atuou na novela As Aventuras de Poliana, Carla Diaz é dada como certa no programa que será comandado por Tiago Leifert pelo quinto ano consecutivo.