BK Friday: veja como comprar 5 lanches por R$ 9,90

Apenas nesta sexta-feira (27) da Black Friday, clientes do Burger King poderão comprar cinco cheeseburgers por R$ 9,90, ou seja, cada um sairá por menos de R$ 2. Para conseguir essas e outras ofertas do BK Friday é necessário adquirir um cupom através dos Jogos Grelhados, uma plataforma de jogos desenvolvida pela rede de fast-food.

Nota-se que esses cinco lanches por R$ 9,90 faz parte das ofertas relâmpago. Bem como, o lanche Whopper por menos de R$ 6,90. Então, é preciso ficar atento ao site BK Friday e aos stories da empresa na rede social Instagram.

Como participar do BK Friday?

Primeiro, é preciso acessar o site da Black Friday do Burger King, ou simplesmente BK Friday, para participar de Jogos Grelhados, que conta com games como quizzes e pegadinhas. A saber, a plataforma está funcionando desde o início da semana. Ao jogar será possível conquistar cupons, há 1 milhão de cupons disponíveis.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Além disso, há as ofertas relâmpago que podem aparecer a qualquer momento do dia no site ou no Instagram da rede de fast-food. São permitidos dois cupons por CPF. Para guardar o cupom, basta dar um print na tela do celilar e salvar a imagem com o código no cupom.

Em seguida, após conseguir os cupons os clientes podem retirar os pedidos nos restaurantes, pelo drive-thru ou balcão, até o dia 23 de dezembro. De modo a desestimular aglomerações nesta sexta-feira. É válido verificar a lista das lojas não participantes da promoção.

Leia também: