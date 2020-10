Carnaval 2021: blocos e camarotes de Salvador vendem abadás

A pandemia atrasou o calendário de eventos em todo o Brasil e o futuro dos festejos no próximo ano, como o carnaval 2021 de Salvador, ainda é nebuloso. Porém, na capital baiana, prossegue a comercialização de blocos e camarotes.

Carnaval de Salvador 2021 é incerto

Em várias agremiações é possível conferir a divulgação de venda de fantasias e adesões ao carnaval de Salvador. Por outro lado, há a desconfiança de quem compra, ou deseja comprar, já que o evento não garante a segurança sanitária, sequer a confirmação da festa, que depende das autoridades.

Geralmente as vendas estão ocorrendo nas páginas dos eventos nas redes sociais. Por lá, os blocos do carnaval de Salvador estão claramente dizendo estar com disponibilidade de ingressos e adesões.

Do mesmo modo, os camarotes estão vendendo abadás e prometendo que a festa vai acontecer. Há até discussão para que os foliões escolham as atrações musicais que vão querer acompanhar no ano que vem.

Por outro lado, há quem anunciou o cancelamento dos festejos. Caso do bloco ‘Me Abraça’, encabeçado por Durval Lelys. Em comunicado aos associados, o bloco informou que a decisão foi tomada por conta da pandemia. Eles ainda dizem esperar o retorno à normalidade o quanto antes.

O Camarote Salvador, um dos mais tradicionais do carnaval baiano, em maio anunciou que devolveria o valor dos pacotes caso a festa esteja proibida em 2021. No entanto, até agora, as vendas prosseguem, caso haja carnaval ano que vem.

Em julho, o prefeito de Salvador, ACM Neto, disse que se não houver vacina até novembro, não haverá condições seguras para manter o carnaval.

Uma das possibilidades seria realizar a festa em julho, logo depois dos festejos juninos. Mas tudo ainda não está 100% definido.