Cartola FC 2020: análise e dicas de escalação para rodada #25

A rodada #24 ainda não acabou, mas já temos muitos cartoleiros felizes com suas pontuações. Hoje (7), temos o último jogo entre Atlético-GO x Goiás, às 20h (horário de Brasília). Porém, já podemos fazer uma análise sobre a rodada que teve muitos mitos e jogadores mandando bem dentro de campo. Confira nossa análise e dicas de escalação para rodada #25 do Cartola FC.

Na rodada #25 do brasileirão, teremos todos os jogos valendo para o Fantasy game. Mais uma vez, com disputas acirradas e jogos equilibrados, poucos times serão favoritos. Sendo assim, além da análise da rodada passada, fique de olho nas dicas de escalação para o Cartola FC. Afinal, pode ser sua chance de mitar e subir na tabela das competições do game.

LEMBRE-SE: O mercado da rodada #25, abre ainda hoje, depois do último jogo da rodada #24.

Cartola FC: análise e dicas de escalação para rodada #25

O mito número um foi o atacante do Fluminense, Marcos Paulo, com dois gols e uma assistência ele chegou a 25,40 pontos. O time do Flu, ganhou de 3 x 1 do Athletico-PR e chegou a 5º na tabela de classificação. Outro nome que ganhou destaque na rodada #24 do game foi o atacante do Grêmio, Diego Souza, que fez 2 gols na vitória do time em cima do Vasco. Assim, ele chegou aos 16,10 pontos e foi o segundo grande mito da rodada. Também não podemos deixar de falar do goleiro do Coritiba, Wilson, que não levou gol e ainda teve 2 defesas difíceis, chegando a 11,90 pontos. Com isso, ele foi o melhor pontuador da categoria e merece um destaque na nossa análise.

Pepê – atacante (Grêmio) C$ 14.38: O atacante do Grêmio foi um dos destaques do time no último final de semana. Mesmo sem fazer gols, ele deu uma assistência e fez 9 pontos no Cartola FC. Se transformando em uma das melhores apostas para rodada #25, já que o Grêmio, joga contra o time do Goiás, lanterna da competição. Além disso, ele tem ótima média de 7,2 pontos, e é o nome principal do time de Renato Gaúcho.

Keno – atacante (Atlético-MG) C$ 14.93: Keno, mesmo sem fazer gols no último jogo é um dos destaques e entra na nossa lista de análise e dicas de escalação do Cartola FC. Com média de 7,37 pontos, 10 gols e 3 assistências na competição é uma das apostas para rodada #25. Isso porque, no domingo ele deu o passe para um dos gols do time mineiro e conseguiu 6,30 pontos. Assim, no próximo confronto contra o Athletico-PR, o time de Jorge Sampaoli, se torna favorito na disputa para levar os 3 pontos e subir na tabela.

Luan Polli – goleiro (Sport) C$ 2.87: O preço do goleiro é baixo, mas o nível do atleta é altíssimo. Luan Polli, tem 17 defesas difíceis, 4 jogos sem sofrer gols e enfrenta o Coritiba, no próximo domingo. É uma das apostas seguras para rodada #25 do cartola FC e pode surpreender os amigos cartoleiros que gostam de mitar.