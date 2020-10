Desde já, amigos cartoleiros que a verdade seja dita, a rodada #16, não foi boa, pelo contrário. A princípio, os escalados não jogaram tão bem como de costume, sendo assim, a média dos cartoleiros foi de 30.04. Antes de mais nada, nessa 17ª rodada, teremos novamente os 10 jogos a disposição. Assim como, atletas que estavam com as seleções, também estarão de volta e com isso, será uma rodada mais equilibrada que a passada. Segue então as dicas para cada posição do Cartola FC:

Cartola FC: apostas e dicas por posição para a 17ª rodada

Em primeiro lugar, o mercado fecha no sábado (17), e desde já, vamos começar nossas apostas com a defesa. Sendo assim, depois de um ótimo jogo com várias defesas difíceis, o goleiro do Goiás, Tadeu, é nossa primeira opção. Do mesmo modo, o goleiro Jean, ele vem de duas boas rodadas, fez um gol de cobrança de falta e ficou quatro jogos sem sofrer gol.

GOLEIRO

Tadeu (Goiás): C$ 8.57

Jean (Atlético-GO): C$ 9.68

ZAGUEIROS para a 17ª rodada

Réver (Atlético-MG): C$ 7.19

João Victor (Atlético-GO): C$ 3.51

LATERAIS

Victor Luis (Botafogo): C$ 10.10

Viña (Palmeiras): C$ 9.17

MEIAS

Thiago Galhardo (Internacional): C$ 19.40

Patrick (Internacional): C$ 14.41

Nathan (Atlético-MG): C$ 10.67

ATACANTES

Keno (Atlético-MG): C$ 13.02

Brenner (São Paulo): C$ 5.66

Pepê (Grêmio): C$ 16.89

Sobre nossas dicas por posição para rodada #17, os zagueiros escolhidos tem mandado muito bem. A princípio, Réver, tem um gol, desarmes e finalizações, como ele deu uma desvalorizada na última rodada é uma grande aposta. Assim como, João Victor, esse zagueiro tem valorizado por conta do seu ótimo desempenho em campo, com finalizações e desarmes sua última pontuação foi de 6.00.

Antes de mais nada, Thiago Galhardo, não fez gol no último jogo, porém teve pontuação de 6.70 e só desvalorizou 0.44. Além disso, outro nome para essa rodada #17 é Patrick, o meia do Inter, fez dois gols no jogo passado, agora jogando em casa pode ter ótimo desempenho novamente. Assim, como Keno, o atacante do Atlético-MG, não mandou muito bem na rodada #16, mas agora joga contra o Bahia e a previsão é que faça uma ótima partida.

Atenção! O mercado fecha no sábado (17), às 17h (horário de Brasília).