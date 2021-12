Chapecoense x Atlético-GO: onde assistir e horário – 03/12

Em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense recebe, nesta sexta-feira (3), o Atlético-GO, na Arena Condá, às 20h (horário de Brasília). Com 44 pontos, o time visitante pode garantir a permanência na Série A em caso de vitória. Confira onde assistir Chapecoense x Atlético-GO.

Onde assistir Chapecoense x Atlético-GO

O duelo entre Chapecoense e Atlético-GO hoje (3), ao vivo, será transmitido com exclusividade pelo Premiere FC, canal por assinatura da TV fechada.

Horário: 20h (horário de Brasília)

Local: Arena Condá, em Chapecó, em Santa Catarina

TV: Premiere FC

LiveStream: Aplicativo ou site do Premiere FC disponível em todas as plataformas

Já rebaixada, a Chapecoense tenta evitar a pior campanha da história dos pontos corridos. Com 15 pontos, o time de Santa Catarina precisa fazer dois pontos para empatar com a campanha do América-RN em 2007, que teve 17 nas 38 partidas disputadas. Com uma vitória, a Chape supera a pontuação do time de Natal.

O time de Chapecó ainda enfrenta, depois do Dragão, o Sport e o Fluminense antes do término do Campeonato Brasileiro.

Com 44 pontos, o Atlético-GO é o 13º colocado e pode praticamente garantir a permanência na Série A em caso de vitória no Sul. A equipe de Marcelo Cabo ainda pode garantir a vaga na Sul-Americana de 2022, já que apenas os rebaixados e o 16º não terão vagas para competições internacionais.

Na sequência, o Dragão enfrenta o Internacional, em Porto Alegre, e o Flamengo, em Goiânia.

Escalações

A Chape não terá desfalques para o jogo. Já o O Dragão não contará com Baralhas, suspenso, André Luís e João Paulo, ambos lesionados.

Chapecoense: João Paulo; Ezequiel, Joilson, Ignácio e Busanello; Moisés Ribeiro e Ronei; Mike, Lima e Bruno Silva; Henrique Almeida.

Atlético-GO: Fernando Miguel; Dudu, Éder, Pedro Henrique e Arthur Henrique; Marlon Freitas, Willian Maranhão e Rickson; Ronald, Zé Roberto e Janderson.

Leia também: Jorge Jesus pode voltar ao Flamengo? Português é favorito da torcida