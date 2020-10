Ciclones deixam nove estados brasileiros em estado de atenção

Nove estados brasileiros entram em estado de atenção após as previsões do tempo alertarem sobre a formação de ciclones subtropicais, entre a noite desta segunda-feira (26) e terça-feira (27). De acordo com informações do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), os ventos poderão chegar até 65 km/h, com rajadas e ondas em alto-mar que chegam até 4 metros de altura.

As tempestades, formadas no Oceano Atlântico, ganham força nos litorais do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia, mas pode atingir também cidades de Mato Grosso do Sul, Paraná e Minas Gerais – que também possui o alerta de ciclones emitido pela ANM (Agência Nacional de Mineração) sobre deslizamentos e precipitações em três barragens com nível de emergência mais alto, nos municípios de Ouro Preto, Nova Lima e Barão dos Cocais.

Efeitos do Ciclones também podem atingir São Paulo

De acordo ainda com os alertas emitidos, um sistema frontal associado ao aprofundamento de uma área de baixa pressão pode gerar tempestades e chuva de granizos no Rio Grande do Sul, além de atingir o Paraná, o Mato Grosso do Sul e a região oeste do estado de São Paulo. Os órgãos responsáveis alertam ainda que os navegantes devem checar antes as condições do tempo antes de saírem ao mar. “As condições de tempo severo estão sendo previstas, preliminarmente, por modelos numéricos globais“, afirma a nota, emitida pelo Inmet em parceria com a Marinha do Brasil, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC/Inpe) e o Centro Integrado de Meteorologia Aeronáutica da Força Aérea Brasileira.