CNH suspensa: alta velocidade é infração comum entre esses motoristas

Segundo o Detran-SP, do total de motoristas, 43% são considerados experientes, entre 25 a 39 anos e com média de 10 anos de CNH

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) revela que 46% dos motoristas que sofreram com a suspensão de suas carteiras de habilitação (CNH) admitem ter cometido excesso de velocidade .

Isso é o que mostra um levantamento inédito feito pelo órgão e que faz parte da pesquisa de perfil da Escola de Trânsito do Detran-SP.

O que diz a pesquisa?

O estudo feito pelo Detran paulista foi aplicado no Curso de Reciclagem de Condutor Infrator, que envolveu 18.171 alunos entre 2017 e 2020.

Dos motoristas que admitiram terem cometido a infração de excesso de velocidade, 43% estão na faixa etária entre 25 a 39 anos e 72% possuem CNH há mais de 10 anos, ou seja, considerados condutores experientes .

O levantamento ainda aponta que 32% dos alunos do curso de reciclagem que responderam à pesquisa possuem ensino superior completo.

Veja abaixo qual infração de trânsito os alunos que perderam a CNH sabem que mais cometem:

7.084 admitiram excesso de velocidade (46,2%)

2.092 por estacionar ou parar em local proibido (13,6%)

404 por avançar o sinal vermelho (2,6%)

395 por usar o celular enquanto dirige (2,5%)

O diretor-presidente do Detran-SP, Ernesto Mascellani Neto, diz que a pesquisa ressalta a importância de atuar na conscientização e educação dos motoristas, inclusive junto aos reincidentes.

“Para se ter uma ideia, 94% das vítimas fatais no trânsito são fruto de falha humana. Se todos conduzirem seus veículos com responsabilidade, respeitando a sinalização e pensando também no direito do outro, certamente teremos um ambiente muito mais seguro”, disse Ernesto.

CNH suspensa e cassada

Segundo informou o Detran paulista, o motorista pode perder o direito de dirigir de duas maneiras: CNH suspensa, quando supera 20 pontos na carteira ao longo de um ano, ou quando comete uma ou mais infrações consideradas auto suspensivas , como participar de racha, dirigir embriagado ou fugir do local do acidente, por exemplo.

A CNH também pode ser cassada quando o condutor que tiver sido suspenso do direito de dirigir for abordado conduzindo veículo, reincidências graves ou quando o condutor for condenado judicialmente por delito de trânsito. (com informações da Agência Brasil)