Pantanal em chamas: conheça 11 iniciativas e saiba como ajudar a região

As queimadas e incêndios no Pantanal, que ocorrem desde julho, já destruíram o equivalente a 10% da vida de um dos biomas mais importantes do Brasil e do mundo. Segundo o Ibama, mais de um milhão de hectares já foram queimados por conta dos incêndios. Por isso, a fauna e a flora do local estão sofrendo e sendo reduzidas constantemente. Saiba como ajudar o Pantanal:

O que está acontecendo no Pantanal?

Desde julho de 2020, o Pantanal está sofrendo com incêndios e queimadas. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) o bioma enfrenta a pior situação em mais de 20 anos. Já são mais de 25 mil focos de fogo, que atingem Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e até mesmo a Bolívia. Além disso, até mesmo a região metropolitana de Cuiabá foi atingida pela fumaça. Por isso, o governo do Mato Grosso do Sul decretou situação de emergência por 180 dias.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Atualmente, há cerca de 80 viaturas e 600 brigadistas do Ibama e do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio) em atuação na região para controlar a situação.

Animais feridos

Além da vegetação, os animais da região do Pantanal estão sofrendo com as queimadas, muitos morreram ou perderam seus abrigos. Animais silvestres estão sendo carbonizados pelo fogo. Além disso, várias onças, que conseguiram fugir, tiveram partes do corpo queimadas também. O pantanal abriga diversas espécies, inclusive ameaçadas de extinção no Brasil.

Ademais, os incêndios começaram a avançar no Parque Estadual Encontro das Águas, no Mato Grosso, próximo à capital, Cuiabá. Segundo o governo do estado, a localidade é conhecida por deter a maior concentração de onças-pintadas do mundo.

Como ajudar o Pantanal?

Algumas ONGs e iniciativas estão trabalhando para ajudar a salvar o Pantanal. Existem programas para ajudar a vegetação, os animais e até as populações ribeirinhas que estão sofrendo com os incêndios deste ano. Então, confira uma lista com as principais iniciativas e saiba como ajudar o Pantanal.

AMPARA

A ONG foi fundada em 2010 com o objetivo de resgatar animais abandonados. Contudo, a AMPARA está com uma campanha “Pantanal em Chamas” para arrecadar fundos para o resgate de animais no Pantanal em 2020. Além disso, a iniciativa está recrutando veterinários para voluntariar na região.

É possível doar pela vaquinha online:

WWF – Brasil

Criada em 1996, a ONG tem como objetivo a preservação ambiental. Atua em 67 projetos na Amazônia, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica e Caatinga, além dos ecossistemas marinhos, na costa brasileira. Portanto, o Pantanal é uma das áreas de atuação.

É possível contribuir neste link

SOS pantanal

O Instituto Socioambiental da Bacia do Alto Paraguai (SOS Pantanal) existe desde 2009. Tem como objetivo promover campanhas, oficinas e sensibilização entre grandes empresas e população para a preservação do bioma. Entretanto, a organização, que não tem fins lucrativos, depende de parcerias e doações para se manter ativa na região.

Para doar entre neste link.

Como ajudar o pantanal – Ecoa

Criada em 1987, a ONG tem atuação direta no Pantanal e Alta Bacia do Rio Paraguai. Seu objetivo é preservar o bioma e conscientizar a população de sua importância. Atualmente, a Ecoa está trabalhando no Pantanal no combate as queimadas atuais.

Doe pelo site

Wild Conservation Society (WCS) – Brasil

A versão brasileira da WCS, criado em 2003, desenvolve um programa específico para o bioma do Pantanal. O instituto internacional tem como finalidade a preservação do meio ambiente, da fauna e da flora, além de promover pesquisas cientificas.

Todavia, por ser internacional as doações são feitas em dólar neste site:

Arara Azul

O Instituto Arara Azul foi criado em 2003. Tem como principal finalidade, então, a promoção da conservação ambiental. O Instituto desenvolve projetos de proteção ambienta, como o Projeto Arara Azul, desenvolvido há 30 anos no Pantanal, mantendo as populações de araras azuis livre em seu ambiente natural.

Para contribuir é só acessar o site:

Instituto de Conservação de Animais Silvestres (ICAS)

O Instituto de Conservação de Animais Silvestres foi criado com o objetivo de preservar o meio ambiente no Brasil. O principal programa é voltado, portanto, para a preservação do Tatu-Canastra, presente na região do Pantanal e para o tamanduá-bandeira, presente no cerrado brasileiro.

Para doar entre aqui.

Comitiva Esperança

Essa é uma campanha voltada para ajudar famílias na região do Pantanal que estão sofrendo por conta da COVID-19 e, agora, também com as queimadas. Portanto, a organização tem como objetivo fazer com que itens de higiene, alimentos, medicamentos e informações cheguem até as populações que necessitam. A iniciativa conta com o apoio do Ecoa e outras ONGs.

Para doar acesse esse link.

Pantanal Relief fund

Pantanal Relief fund é uma iniciativa online que visa arrecadar doeações para o combate as chamas no Pantanal. Por isso, o dinheiro é coletado por meio de um site de crowdfunding e revertido apenas em ações para ajudar o bioma brasileiro.

Doe neste link.

Instituto Homem Pantaneiro (IHP)

Com sede em Corumbá (MS), o Instituto Homem Pantaneiro atua na região do Pantanal desde 2002. Seu objetivo é, portanto, preservar o bioma. O IHP conta com gestão de áreas desprotegidas, além de desenvolver pesquisas e atuar na conscientização da população para preservação ambiental.

Para ajudar clique aqui.

Como ajudar o pantanal – Onçafari

O Onçafari Forests é uma ONG, que tem como meta preservar e conservar áreas ecológicas. Além de proteger o habitat de animais silvestres, a Onçafari procura reinserir onças-pintadas na natureza. Além disso, o Pantanal é uma de suas regiões de atuação.

Para doar acesse este link.