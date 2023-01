Como ajudar os Yanomami? Veja opções de doação de dinheiro ou alimentos

Atualmente, o povo indígena Yanomami está em luta para proteger sua saúde, seu território e sua cultura. Nas últimas semanas, foi revelado o grave estado sofrido pelos indígenas, especialmente aqueles que vivem no estado de Roraima, devido à invasão do garimpo ilegal – que, além de forçá-los a deixar suas terras, ainda tomou posse de estruturas do estado e dificultou o acesso de agentes de saúde à população Yanomami.

Desde o dia 20 de janeiro, o Ministério da Saúde decretou Emergência em Saúde pública de importância nacional depois de encontrar várias pessoas deste povo, principalmente crianças, apresentando estados avançados de desnutrição, malária e infecções respiratórias agudas.

No Brasil, os indígenas Yanomami estão presentes nos estados de Roraima e Amazonas. Parte do povo também está localizada em países vizinhos, como a Venezuela, que faz fronteira com o território brasileiro e possui uma parcela da Amazônia, que é a principal fonte de subsistência deste povo – em contrapartida, eles também preservam a floresta.

A seguir, confira causas seguras que estão reunindo doações, seja dinheiro ou alimento, para ajudar os Yanomami.

Hutukara Associação Yanomami - como ajudar os Yanomami

A iniciativa é coordenada pelo escritor e líder político Davi Kopenawa Yanomami e é a indicada pelo Instituto Socioambiental (ISA) para receber doações. São aceitas transferências via Paypal, que aceita dinheiro ou cartão. Para doar, clique aqui.

SOS Yanomami – Conselho Indígena de Roraima

A campanha “SOS Yanomami” foi criada pelo Conselho Indígena de Roraima para viabilizar a compra de remédios e alimentos. São aceitos PIX ou transferências bancárias. Na última quarta-feira, dia 25, o Conselho realizou uma transmissão ao vivo com o assessor jurídico Nicácio Farias, indígena do povo Wapichana, para esclarecer questões sobre a arrecadação dos recursos. Para doar, clique aqui.

Ação da Cidadania

Criada há 30 anos, em 1993, pelo sociólogo Herbert de Souza (conhecido como Betinho), a Ação da Cidadania é uma das maiores Organizações não governamentais (ONGs) do Brasil, com foco em ajudar pessoas com fome e famílias que estão abaixo da linha da pobreza. Segundo a própria rede, que é formada por comitês locais da sociedade civil organizada e lideranças comunitárias, mais de 32 milhões de brasileiros já foram auxiliados pela Ação.

Em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), órgãos militares e entidades locais, ela está arrecadando doações financeiras por meio da chave PIX sos@acaodacidadania.org.br. Para doar, clique aqui.

Central Única das Favelas e a Frente Nacional Antirracista

Em parceria, a Central Única das Favelas (Cufa) e a Frente Nacional Antirracista (FNA) estão arrecadando dinheiro e alimentos não perecíveis para o povo Yanomami. Os alimentos serão transportados até o território indígena Yanomami, localizado em Roraima, com apoio logístico da Favela Log.

As doações podem ser transferidas por cartão ou via PIX, por meio da chave doacoes@cufa.org.br. Para doar pela vaquina on-line, clique aqui.

Os moradores de São Paulo podem deixar os alimentos uma das sedes da Cufa, em São Paulo. Confira os endereços abaixo:

• Rua Major José Marioto Ferreira, 12, Paraisópolis

• Rua Coronel Silva Castro, 151, Heliópolis

• Rua Antônio Amaral Ferreira, 74, Parque Santo Antônio

