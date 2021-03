Como será o Outono de 2021 no Brasil? Veja a previsão

O outono de 2021 começa no dia 20 de março às 6h38 de Brasília e vai até o dia 21 de junho. Nesse período, grande parte do país deve enfrentar o declínio das temperaturas – com exceção das regiões que se localizam próximo ao Equador -, assim como maior frequência de nevoeiros e registros de geadas em locais serranos. Mas como será o outono neste ano?

Como será o outono de 2021?

De acordo com o CPTEC (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos), é esperado chuva entre a média e acima da média nas mesorregiões de Araçatuba, Ribeirão Preto e na mesorregião Metropolitana de São Paulo.

Nas demais áreas do estado, os modelos indicam predomínio de chuvas abaixo do volume pluviométrico. É esperado também temperaturas próximos da climatologia durante o outono.

Nota-se uma redução das chuvas em grande parte do País, com o registro dos maiores totais de chuva, superiores a 700 mm, no extremo norte das Regiões Norte e Nordeste e no leste do Nordeste, onde se inicia o período mais chuvoso. No restante do País, predominam totais de chuva entre 150 mm e 400 mm.

Nas Regiões Sul, Sudeste e parte da Região Centro-Oeste do Brasil, as temperaturas tornam-se mais amenas devido à entrada de massas de ar frio, com temperaturas mínimas que variam entre 12ºC a 18ºC, chegando a valores inferiores a 10ºC nas regiões serranas. Nestas mesmas áreas, as temperaturas máximas oscilam entre 18ºC e 28ºC.

Nas Regiões Norte e Nordeste, as temperaturas são mais homogêneas: a mínima variando em torno de 22ºC, e a máxima variando entre 30ºC e 32ºC.

Outono na região sudeste

Para a região Sudeste, há previsão de chuvas acima da média nas mesorregiões do Noroeste de Minas Gerais e o Triângulo Mineiro, na mesorregião central do Espírito Santo, e em localidades pertencentes a Araçatuba, Ribeirão Preto e na Metropolitana de São Paulo.

Mas o predomínio será de chuvas abaixo da média em grande parte do Estado de São Paulo. Em relação as temperaturas seguirá próximo da climatologia na maioria das localidades, com possibilidade de ser observado temperaturas acima da média entre as proximidades do Norte de Minas e Jequitinhonha.

Estações do ano em 2021

Inverno: 21 de junho de 2021, às 00h32;

Primavera: 22 de setembro de 2021, às 16h21;

Verão: 21 de dezembro de 2021, às 12h59.

De acordo com a localização geográfica do Brasil, as estações do ano apenas são percebidas nos estados da região Sul, em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais (nas zonas serranas).

Nas demais regiões do país, como o Norte e Nordeste, não existem grandes variações de temperaturas ao longo do ano.