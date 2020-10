Comprar XRP vale a pena? Saiba se a Ripple vai subir e valorizar

Desde seu lançamento, a criptomoeda Ripple foi controversa. No entanto, possui características que conferem um bom potencial de alta ao comprar XRP. Primeiramente, tem como investidores alguns grandes bancos globais e empresas de auditoria. Sem dúvida, esta criptomoeda foi criada para ser integrada ao mercado financeiro tradicional.

Deste modo, os entusiastas de redes abertas criticam a Ripple por conta de sua centralização. Existe uma empresa responsável pelo projeto, que é custeada basicamente pela venda de tokens XRP no mercado.

O que é Ripple (XRP)?

Este criptoativo foi lançado no início de 2013, e utiliza a tecnologia ledger de banco de dados aberto para consulta. No entanto, ao contrário do Bitcoin, a maior e mais conhecida criptomoeda, as transações de XRP precisam ser aprovadas por um grupo de validadores. É possível comprar Ripple nas corretoras (exchanges), ou diretamente entre seus usuários.

Ou seja, não há mineração de XRP. Desta forma, todas as moedas foram emitidas na criação do projeto. A empresa Ripple Labs levantou, inclusive, mais de US$ 7,5 milhões com investidores ao longo de 2013.

Em resumo, a criptomoeda busca facilitar transferências e remessas internacionais de bancos e grandes empresas. A empresa Ripple já conseguiu diversas parceiras importantes, seja para utilização do software, ou até mesmo de tecnologia utilizando a moeda XRP.

Ripple vai subir?

Há grandes chances, porém depende do crescimento do ecossistema por trás da criptomoeda. Embora seja crescente o número de bancos e empresas de remessas internacionais utilizando o XRP, as soluções competidoras também avançam.

O banco JP Morgan, por exemplo, fundiu o seu projeto de blockchain, banco de dados sem coordenação central, Quorum com a solução da Consensys. Desta forma, o banco passa a utilizar o software por trás da criptomoeda Ethereum. Nesse sentido, a líder nas transferências interbancárias globais, SWIFT, anunciou que irá se adaptar ao modelo de conectividade via API, mais dinâmico.

Em suma, embora a empresa Ripple tenha obtido um certo sucesso em conquistar parceiros estratégicos importantes, o sonho de tornar-se a principal plataforma para transferência de ativos fica mais distante. Por este motivo, comprar XRP é um investimento de risco, e deve compor apenas parte da carteira de investimentos.

O que segura a alta de Ripple?

Primeiramente temos uma grande quantia de moedas XRP liberadas mensalmente não só para a empresa Ripple, mas também os seus fundadores. Não bastasse a equipe atual, temos Jed McCaleb, cofundador da Ripple, que em seguida abandonou o projeto para lançar o concorrente Stellar (XLM).

Esta pressão vendedora reduz muito o potencial de alta, ao menos enquanto a empresa Ripple não criar pernas próprias. Deste modo, uma oferta de ações no mercado tradicional, ou novas fontes de receita para a empresa podem atuar como catalisador de preço.

Vale a pena comprar XRP?

Para fins especulativos, ou para o trader que procura ganhos de curto e médio prazo, sim. A criptomoeda possui alta volatilidade e tende a performar bem em ciclos de alta no Bitcoin. Além disto, a XRP costuma reagir rapidamente quando são divulgadas notícias de parcerias e lançamento de novos serviços.

Em suma, embora não seja uma opção para investimento de longo prazo, é uma boa opção para trade. É possível ganhar dinheiro acompanhando o noticiário, ou até mesmo compondo uma cesta de criptomoedas para surfar bons momentos no mercado.

O que pode gerar alta na XRP?

Além de eventuais novas parcerias, o próprio crescimento da utilização da moeda XRP nos serviços oferecidos pela empresa Ripple podem ajudar na valorização. Deste modo, o crescimento do XRP pode ocorrer independente do crescimento do Bitcoin e demais criptomoedas.

De maneira similar, uma utilização maior do software ledger fornecido pela empresa Ripple atua como um atestado de qualidade. Nesse sentido é possível que novos investidores passem a comprar XRP.

Onde comprar Ripple?

No Brasil, a corretora (exchange) de líder de mercado em criptoativos é o Mercado Bitcoin. Além de possuir um sistema próprio robusto, com histórico quase ininterrupto de falhas, possui o maior volume de negociação.

