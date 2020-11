Copa São Paulo de Futebol Jr tem edição de 2021 cancelada; veja motivo

A Federação Paulista de Futebol anunciou nesta quinta (26), a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2021. De acordo com o comunicado, a medida foi tomada visto que não há condições de segurança sanitária tanto para os atletas, quanto para a população, em meio à pandemia de Covid-19.

A Copa São Paulo de 2021 contaria com 255 jogos, entre 128 times e mais de 3,8 mil atletas de todos os estados do Brasil, mas espalhados em 31 municípios paulistas. Criada em 1969, a tradicional copinha não ocorreu apenas em 1987. No entanto, a não realização do torneio se deu devido à uma transição da organização, que passou da prefeitura para a FPF.

O sonho da maioria dos atletas de base do futebol brasileiro é disputar a Copa São Paulo. A competição, é a principal das categorias de base do mundo futebolístico nacional, por isso pode ser a porta de entrada dos garotos aos grandes clubes. No entanto, a não realização da edição de 2021 deixou muitos jovens preocupados, pois a idade máxima para disputa do torneio é de até 20 anos.

Mas, de acordo com a FPF, a forma encontrada para não acabar com o sonhos desses atletas é permitir que na próxima edição do torneio, seja permitida a participação dos atletas nascidos em 2001.

Maiores campeões da Copa São Paulo

O Corinthians é o maior vencedor da Copa São Paulo. O alvinegro soma então 10 títulos em toda sua história. No entanto, os segundos colocados são o Fluminense e o Internacional. Ambos possuem cinco canecos.

Confira a lista de campeões:

Corinthians – 10

Internacional – 5

Fluminense – 5

São Paulo – 4

Flamengo – 4

Santos – 3

Atlético-MG – 3

Ponte Preta – 2

Nacional-SP – 2

Portuguesa – 2

Juventus – 1

Cruzeiro – 1

Guarani – 1

Vasco – 1

América-SP -1

América-MG – 1

Lousano Paulista-SP – 1

Roma Barueri – 1

Marília-SP – 1

Santo André – 1

Figueirense – 1