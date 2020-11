Argentinos prestam suas últimas homenagens a Maradona

A morte de Diego Maradona impactou o mundo na última quarta-feira (25). O craque argentino sofreu com uma parada cardiorrespiratória e veio a falecer aos 60 anos de idade. Nas redes sociais, personalidades de todos os meios prestaram suas homenagens aos ex-camisa 10 que encantou o mundo dentro, mas também fora de campo. Nesta quinta (25), Pibe de Ouro está sendo velado na Casa Rosada, a sede do governo da Argentina, e nas ruas, a população se reúne para homenagearem Maradona.

A família do craque tinha a opção de realizar a cerimônia no estádio do Boca Juniors, a Bombonera, mas preferiu o palácio. O presidente da Argentina, Alberto Fernández, torcedor do Argentinos Juniors, time que revelou Maradona na década de 1970, decretou luto nacional de três dias em todo o país.

Homenagens a Maradona

A partida entre Internacional e Boca Júniors válida pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, estava prevista para acontecer na quarta (25), no Beira-rio. No entanto, em virtude da morte de Diego, a partida foi adiada para o dia 2 de dezembro. Em seu estádio, o Boca Júniors fez questão de homenagear seu ídolo, e deixou apenas as luzes do camarote de Maradona, acesas.

Assim como Maradona, Messi é outro grande craque argentino. Em suas redes sociais, o camisa 10 do Barcelona fez questão de homenagear el pibe. Mas, mesmo que Diego tenha partido, Lionel fez questão de ressaltar que o ídolo é eterno.

Na Argentina, o dia está sendo de comoção total. A organização até tentou manter o distanciamento social por conta da pandemia de Covid-19, mas a tentativa foi frustrada. Com cerca de 1 milhão de pessoas, os argentinos formam multidões na Plaza de Mayo, em frente à Casa Rosada, para prestar as últimas homenagens a Maradona.

Dentro do palácio, torcedores emocionados jogam flores e camisetas sob o caixão, que está fechado e coberto pela bandeira da Argentina e por camisas da seleção e do Boca Juniors.

De acordo com a imprensa argentina, jogadores da seleção de 1986, que ganharam a Copa do México junto com o craque, foram ao palácio presidencial.

População se reúne para homenagear Maradona

Pelas ruas argentinas, a população se aglomera para prestar suas últimas homenagens a Maradona. Mesmo em meio à pandemia de Covid-19, o povo argentino busca idolatrar seu maior ídolo no futebol.

Maradona deixa três filhas e dois filhos. Mas além disso, Diego construiu uma trajetória vitoriosa no futebol e todos se lembrarão dele, como uma das maiores figuras que o futebol já teve.