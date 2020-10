Corinthians vence na estreia de Mancini e sai da zona de rebaixamento

Foi no sufoco, mas o Corinthians vence o Athletico Paranaense por 1 a 0, na estreia de Mancini, e escapa da zona do rebaixamento. A partida na Arena da Baixada, foi válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Timão ainda teve o zagueiro Bruno Méndez expulso aos 31 minutos da etapa final, mas gol de Everaldo, nos acréscimos, garantiu os três pontos à equipe corinthiana.

Após o Corinthians vencer o Athletico, a equipe saltou para a 14ª posição do Brasileiro, com 18 pontos.

Primeiro tempo fraco entre Corinthians e Athletico

Corinthians e Athletico Paranaense fizeram um primeiro tempo fraco. Sem muitas chances de gols para ambas as equipes, o goleiro corinthiano, Walter, foi o grande nome da primeira etapa, assim como da segunda.

Quem teve a primeira oportunidade do jogo foram os visitantes, aos três minutos iniciais, Mateus Vital recebeu dentro da área e finalizou em cima do goleiro Jandrei.

O Furacão respondeu logo depois, aos oito, em chute de Geuvânio, que Walter defendeu.

O goleiro ainda fez mais duas boas defesas no primeiro tempo, em cabeceio de Erick e chute de Christian.

Segundo tempo

O donos da casa voltaram melhor para o segundo tempo, e nos primeiros 10 minutos viram Walter defender os chutes de Geuvânio, Renato Kayzer e Ravanelli.

No entanto, a grande defesa do goleiro no jogo foi aos 15 minutos. Geuvânio deu passe de letra e deixou Kayzer cara a cara com Walter. O atacante entrou na área e chutou rasteiro no canto direito do arqueiro, que se esticou e defendeu.

Embora os paranaenses fossem melhores, o Corinthians também teve uma boa oportunidade desperdiçada na cabeçada de Fagner, aos 25, após bom contra-ataque e cruzamento milimétrico de Cazares.

Com a expulsão de Bruno Méndez aos 31 minutos, o Corinthians se preparava para segurar o empate e sair com um ponto do Paraná.

Mas, aos 49 minutos, Xavier ganhou disputa e tocou para Everaldo, que saiu na cara de Jandrei e tocou entre as pernas do goleiro.

Resultado final: Corinthians vence Athlético por 1 a 0.

Alívio para o torcedor: Corinthians vence e sai do Z-4

Com a vitória, o Corinthians saiu da zona do rebaixamento. Com 18 pontos, o Timão ocupa a 14ª posição do Brasileiro, e volta a campo no domingo (18), às 16h, contra o Flamengo, na Neo Química Arena.

Em contrapartida, o Athletico PR voltou a zona da degola com a derrota e joga no sábado (17), contra o Atlético GO, fora de casa.