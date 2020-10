Quem é Vagner Mancini: conheça o novo técnico do Corinthians

Novo técnico do Corinthians teve um início avassalador com o título da Copa do Brasil, pelo Paulista de Jundiaí, em 2005, mas mesmo com títulos estaduais, acumulou campanhas de fracassos no Brasileirão.

O Corinthians está com técnico novo. Logo depois da derrota para o Ceará, por 2 a 1, o clube acertou com Vagner Mancini para ser o treinador da equipe, com contrato até dezembro de 2021, no lugar de Dyego Coelho.

Aos 53 anos de idade, Mancini estava no Atlético-GO e deixa o clube na 12ª colocação com 18 pontos. No entanto, o treinador assume o Corinthians, que abre a zona do rebaixamento, em 17º.

Carreira de Mancini, novo técnico do Corinthians

Vagner Mancini tem 20 anos de carreira como treinador de futebol.

Natural de Ribeirão Preto-SP, o novo técnico do Corinthians teve um início avassalador com o título da Copa do Brasil, pelo Paulista de Jundiaí, em 2005.

Posteriormente, o treinador ainda venceu Campeonatos Estaduais por:

Vitória em 2008 e 2016

Ceará em 2011

Chapecoense em 2017

E comandou diversas equipes do futebol brasileiro ao longo de sua carreira até aqui:

Paulista

Grêmio

Vitória

Santos

Vasco da Gama

Guarani

Ceará

Cruzeiro

Sport

Náutico

Atlético Paranaense

Botafogo

Chapecoense

São Paulo (interino)

Atlético Mineiro

Atlético -GO

Corinthians

Embora tenha trabalhado em diversos clubes, o novo técnico do Corinthians teve participação direta na queda para a Série B de cinco equipes: Vitória, em 2018, Botafogo, 2014, Sport 2012, Ceará 2011 e Guarani 2010.

No entanto, em apenas dois, Guarani, em 2010, e Botafogo, em 2014, ele ficou da primeira à última rodada do campeonato nas equipes.

Por outro lado, Mancini salvou o Cruzeiro da degola em 2011.

Embora Mancini seja o novo técnico do Corinthians, parte da torcida não concorda com a contratação do treinador, que chega sob muita desconfiança.

Campanha de Dyego Coelho

Dyego Coelho teve sua segunda oportunidade como treinador do Corinthians, mas sem sucesso. O técnico assumiu a equipe no dia 11 de setembro, mas um mês depois, já foi desligado do cargo.

Ao longo desse tempo, Coelho acumulou sete jogos como treinador do Corinthians com três empates, três derrotas, mas apenas uma vitória.

Confira o cronograma do último mês do Corinthians:

Dyego Coelhho assume a equipe como interino – 11/9

Fluminense x Corinthians (2×1) – 11/9

Corinthians x Bahia (3×2) – 16 /9

Sport x Corinthians (1×0) – 23 /9

Corinthians x Atlético GO (0x0) – 30 /9

Red Bull Bragantino x Corinthians (0x0) – 3/10

Corinthians x Santos (1×1) – 7 /10

Ceará x Corinthians (2×1) – 11/10

O Corinthians ocupa a 17ª posição na tabela, e vem de quatro jogos sem vitórias. No entanto, o próximo compromisso da equipe será já na quarta-feira (14), quando enfrenta o Athletico Paranaense, às 21h30, na Arena da Baixada.