Corinthians chega pressionado para o clássico após três jogos sem vencer e marcar gols. Para piorar a situação, a principal organizada do clube, Gaviões da Fiel, protestou em frente ao CT Joaquim Grava, nesta terça-feira (6).

Corinthians x Santos abrem rodada do Brasileirão; saiba onde assistir

Corinthians x Santos abrem a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Série A, com o clássico alvinegro paulista. A partida marcada para esta quarta-feira (7), começará às 19h, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Como o Corinthians chega ao clássico?

Há três jogos sem vencer e marcar gols, o Corinthians chega pressionado para o clássico. Ademais, o time de Dyego Coelho amarga a 14ª posição no campeonato e está a dois pontos da zona de rebaixamento

Para piorar a situação do clube, torcedores do Corinthians foram até o CT Joaquim Grava nesta terça, e então promoveram um protesto devido à atual situação da equipe.

A ação convocada pela principal torcida organizada do time, Gaviões da Fiel, a princípio foi pacífica, mas houve ofensas ao elenco e diretoria.

Líderes do atual time do Corinthians, como Cássio e Fagner, foram os mais cobrados, assim como o presidente, Andrés Sanchez.

E o Santos?

Em contrapartida, a equipe do Santos FC vive bom momento. Classificado às oitavas de final da Copa Libertadores com uma rodada de antecedência, a equipe de Cuca vem de vitória sobre o Goiás, fora de casa, e está na 6ª posição com 20 pontos.

No entanto, o Peixe está com várias baixas para o clássico contra o Corinthians. Assim como o desfalque de nove jogadores, o time não terá a presença de Cuca na beira do gramado.

O treinador está suspenso da partida e será substituído pelo auxiliar Cuquinha.

Confira os desfalques do Santos para o clássico:

Alison (periostite por sobrecarga na perna esquerda);

Vladimir (recuperação de cirurgia no pé);

Lucas Veríssimo (edema na panturrilha esquerda);

Carlos Sánchez (ruptura do ligamento do joelho);

Soteldo (seleção venezuelana);

Marinho (dores na coxa esquerda)

Arthur Gomes (suspenso);

Raniel (internado com trombose);

Renyer (transição após cirurgia no joelho).

Onde assistir Corinthians x Santos?

A TV aberta não fará transmissão do clássico Corinthians x Santos, no entanto, o Premiere exibe o jogo na TV fechada.

Everaldo Marques narra a partida que terá os comentários de Maurício Noriega, assim como, de Ricardinho.