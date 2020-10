Foto de Luan cabisbaixo no Corinthians gera boatos entre torcedores

A imagem de Luan aparentemente desanimado durante o empate do Corinthians contra o Bragantino deixou os torcedores preocupados. Não só os corintianos, mas também os gremistas. A expressão triste do atacante gerou boatos nas redes sociais, a ponto de surgirem informações falsas sobre a saúde mental do jogador.

Eleito o melhor jogador da América em 2017, ano em que conquistou a Libertadores pelo Grêmio, Luan chegou ao Corinthians como a principal contratação de 2020. “É a realização de um sonho de criança”, declarou o atacante após o anúncio da transferência, em dezembro de 2019.

Luan não vinha sendo aproveitado por Renato Gaúcho no Grêmio, e o Corinthians pagou R$ 22 milhões para ficar com 50% de seus direitos. No entanto, o atacante de 27 anos ainda não engrenou no time paulista. Nos primeiros 27 jogos com a camisa alvinegra, ele marcou seis gols e fez duas assistências.

No empate sem gols contra o Bragantino, pela 13ª rodada do Brasileirão, Luan chamou a atenção dos torcedores pelo semblante triste enquanto recebia instruções do técnico do Corinthians, Dyego Coelho. Retirada de contexto, a imagem do fotógrafo Danilo Fernandes, do site Meu Timão, deu margem a boatos e até fake news sobre o jogador.

Luan com depressão no Corinthians?

Nas redes sociais e nos fóruns de torcedores do Corinthians na internet, surgiu a falsa informação de que Luan estaria sofrendo de depressão. Tudo começou com um post publicado em um perfil dedicado a memes do Corinthians. Na legenda da foto de Luan cabisbaixo, aparece uma frase que teria sido dita pelo atacante a uma amiga próxima: “Ninguém acredita mais no meu futebol, estou cansado mentalmente, não sei mais o que fazer”.

Não há, entretanto, nenhuma confirmação de que Luan realmente tenha dito isso. Segundo o Lance!, o clube e o estafe do atacante esclareceram que ele não tem nenhum sintoma da doença. Na semana passada, o técnico Dyego Coelho afirmou que Luan está feliz nos treinamentos. “Está com semblante mais leve, disseram que não ele falava muito, pelo contrário, está sorrindo, buscando o que a gente espera dele”, afirmou o treinador.

Ainda assim, o boato de que Luan estaria com depressão ganhou força entre os torcedores, que subiram a hashtag #ForçaLuan. O termo esteve entre os mais populares do Twitter após o encerramento da 13ª rodada do Brasileirão. Até mesmo os torcedores do Grêmio mandaram mensagens de apoio ao atleta.

Luan de volta ao Grêmio?

A expressão abatida de Luan com a camisa do Corinthians motivou outra campanha nas redes sociais. Torcedores do Grêmio divulgaram a hashtag #VoltaLuan para pedir o retorno do atacante que conquistou a América com a camisa tricolor.

Os gremistas então passaram a defender Luan das críticas vindas da torcida do Corinthians, onde ele ainda não conseguiu brilhar. “Vem ser feliz no Grêmio novamente” e “a América te espera” foram algumas das mensagens dirigidas ao atacante.

Antes de ir para o Corinthians, no entanto, Luan sofria as mesmas críticas de torcedores gremistas insatisfeitos com atuações que pouco lembravam o futebol do “Rei da América” em 2017. Com a camisa do Grêmio, aliás, ele fez 288 jogos e marcou 75 gols. Assim, ele conquistou Libertadores e Copa do Brasil, além de ter sido convocado para a seleção brasileira principal.