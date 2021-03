Dia do consumidor: conheça o significado da data

Nem todo mundo sabe, mas o dia 15 de março é considerado mundialmente o Dia do consumidor. Apesar de o mês de novembro ser conhecido pela comemoração importada dos EUA, o famoso “Black Friday”, é em março que os consumidores são lembrados. A data é importante para o varejo, e assim como as outras, tem um significado por de trás dela.

Por que hoje é o Dia do consumidor?

A data não é comemorada apenas no Brasil, mas sim no mundo. Isso porque o dia foi escolhido após um famoso discurso do ex-presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, no dia 15 de março de 1962. No entanto, o dia oficial foi comemorada pela primeira apenas no ano de 1983.

Em seu pronunciamento, Kennedy exaltou os direitos dos consumidores, principalmente no quesito segurança na hora da compra e o acesso à informação. Isso fez com que o mundo começasse a discutir a relação entre as empresas de varejo, comércio e seus consumidores. Os EUA, um país essencialmente capitalista que exalta o consumo, chamou atenção para o assunto.

Após alguns anos, estudos e materiais sobre o tema, a data do discurso de John Kennedy se tornou um “marco” para o direito e defesa dos consumidores não só dos EUA, mas do mundo inteiro.

História da data no Brasil

Apesar de a data ser celebrada a partir dos anos 1980, foi nos anos 1990 que o tema ganhou relevância no Brasil. A discussão sobre os direitos ficou aflorado especialmente com o Código de Defesa do Consumidor, que entrou na legislação brasileira, garantindo então, por Lei, orientações para os consumidores que se sentirem lesados por algum motivo. Foi a partir daí, que estados e municípios criaram instituições e órgãos dedicados para as reclamações dos consumidores. O Procon, por exemplo, é um deles. Atualmente é o mais conhecido no país.

Quando começa a semana do consumidor?

A existência da semana da Black Friday, anualmente celebrada no mês de novembro, é mais conhecida do que a semana do consumidor, que acontece agora em março. Mas, da mesma forma, lojas e varejistas divulgam promoções em comemoração ao dia. Por isso, os consumidores brasileiros podem aproveitar também preços mais em conta, enquanto o comércio aproveita para impulsionar as vendas.

Fonte: Procon*