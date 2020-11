Duílio Monteiro Alves vence eleição e será novo presidente do Corinthians

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Duílio Monteiro Alves vence Mário Gobbi Filho e Augusto Melo, e será o novo presidente do Corinthians. O ex-diretor de futebol corintiano obteve 1.081 votos, em eleição realizada neste sábado (28), no Parque São Jorge, e então comandará o clube no triênio 2021/22/23.

No total, 2.873 sócios participaram da votação. Duílio venceu a disputa com 1.081 votos, na sequência ficou Augusto Melo com 939 e então em terceiro, Mário Gobbi Filho, com 783. No entanto, ainda tiveram 56 votos brancos e 14 nulos.

Dinastia do grupo de Andrés Sanchez permanece no clube

Duílio será o 31º presidente diferente da história do Corinthians. Do mesmo grupo político de Andrés Sanchez, o novo presidente será o sucessor de Andrés no cargo. O atual mandatário assumiu o comando do clube em 2007, após a renúncia de Alberto Dualib, e com a vitória de seu grupo político ontem, ficará pelo menos 16 anos à frente do clube, já que o mandato irá de 2021 a 2023.

Desde então, Andrés Sanchez e seus aliados venceram cinco pleitos: 2009 e 2018 com o próprio Andrés, 2012 com Mario Gobbi Filho (que no entanto foi oposição neste ano), 2015 com Roberto de Andrade, e agora, com Duilio.

Mas, quem é o novo presidente do Corinthians?

Duílio Monteiro Alves é empresário, mas do ramo de bares e restaurantes. Embora assuma o Corinthians apenas em 2021, entrou no clube em 2009, no cargo de diretor cultural.

Em 2011, Duílio tornou-se diretor adjunto de futebol, mas deixou o cargo em 2014. Neste período, ele participou das conquistas do Brasileirão (2011), Libertadores (2012) e Mundial de Clubes (2012) – em uma das eras mais vitoriosas do Timão.

Logo depois de quatro anos afastados do clube, ele retornou em 2018, mas ficou até setembro como diretor de futebol.

Com 45 anos, o futuro presidente é filho de Adilson Monteiro Alves, um dos idealizadores da Democracia Corinthiana, nos anos de 1980.

Lista de presidentes do Corinthians:

Miguel Battaglia (1910)

Alexandre Magnani (1910/14)

Ricardo de Oliveira (1915)

João Baptista Maurício (1915/16)

João Martins de Oliveira (1917)

Joao de Carvalho – interino (1918)

Albino Teixeira Pinheiro (1918)

Guido Giacominelli (1920/27)

Aristides de Macedo Filho (1925)

Ernesto Cassano (1926/28)

José Tripaldi (1928)

Felipe Colonna(1929/30)

Alfredo Schurig (1930/33)

José Martins Costa Júnior (1933/34)

Manuel Correcher (1935/41)

Mário Henrique Almeida (1941)

Pedro de Souza (1941)

Manuel Domingos Correia (1941/43)

Alfredo Ignácio Trindade (1944/46 e 1948/59)

Lourenço Fló Júnior (1947/48)

Vicente Matheus (1959/61, 1972/81 e 1987/91)

Wadih Helu (1961/71)

Miguel Martinez (1971/72)

Waldemar Pires (1981/85)

Roberto Pasqua (1985/87)

Marlene Matheus (1991/93)

Alberto Dualib (1993/2007)

Andrés Sanchez (2007/2011 e 2018/2020)

Mário Gobbi Filho (2012/2014)

Roberto de Andrade (2015/2018)

