Eliminatórias da Eurocopa: Veja quem avança para a fase final

A fase semifinal da repescagem das Eliminatórias da Eurocopa encerrou-se na última quinta-feira (08). De oito jogos, três foram decididos nos pênaltis, um nos acréscimos e quatro no tempo normal, isto é, classificando Hungria, Islândia, Irlanda do Norte, Eslováquia, Sérvia, Escócia, Geórgia e Macedônia do Norte.

O campeonato estava marcado para acontecer este ano, entretanto, teve que ser transferido para o ano que vem conforme a pandemia do coronavírus, com início em junho.

Hungria garante vaga contra a Bulgária

Embora a Bulgária tenha jogado em casa, ainda assim não conseguiu vencer a Hungria, perdendo por 3 a 1. Willi Orbán abriu o placar para os visitantes logo no início de jogo, aos 17 minutos. Ademais, após intervalo, o time continuou a dominar e ampliou a vantagem com gols de Zsolt Kalmar e Nikolić, de cabeça.

Georgi Yomov, todavia, fez o gol de consolo para os anfitriões.

Islândia vence a Romênia nas Eliminatórias da Eurocopa

A Seleção da Islândia, queridinha depois de ser a grande surpresa na Euro 2016, venceu a Romênia por 2 a 1 em casa. Gylfi Sigurdsson marcou os dois gols do time da casa no primeiro tempo conforme bom desempenho. Alexandru Maxim fez gol para os visitantes na etapa final, contudo, não foi suficiente para mudar o resultado.

Noruega é derrotada pela Sérvia

O time da Noruega, mesmo com estrelas no elenco como Haaland, do Borussia Dortmund, e Ødegaard, do Real Madrid, foi derrotado pela Sérvia em casa, por 2 a 1.

Os gols saíram apenas na segunda etapa de jogo. Sergej Milinković-Savić abriu o placar, mas logo viu Mathias Normann deixar tudo igual, inegavelmente com a intenção de prolongar o tempo.

Na etapa complementar, mais uma vez Savić marcou e, portanto, garantiu a classificação na fase final das Eliminatórias da Eurocopa.

Outros resultados das semifinais da repescagem na Eliminatória da Euro:

Bosnia 1 x 1 Irlanda do Norte (3×4)

Eslóvaquia 0 x 0 Irlanda (4×2)

Escócia 0 (5×3) x 0 Israel

Geórgia 1 x 0 Belarus

Macedonia 2 x 1 Kosovo

Fase Final da Repescagem da Eurocopa

As oito Seleções decidem as finais na quinta-feita (12), em novembro deste ano. Portanto, são eles:

Hungria x Islândia

Irlanda do Norte x Eslováquia

Sérvia x Escócia

Georgia x Macedônia

Eurocopa 2021

A primeira rodada pela fase de grupo da Euro começa no dia 11 de junho de 2021, assim, fechando na terça-feira (15). Confira a lista de jogos completa.

Grupo A

Turquia x Itália – Sexta (11/06) às 16h

País de Gales x Suíça – Sábado (12/06) às 10h

Grupo B

Dinamarca x Finlândia – sábado (12/06) às 13h

Bélgica x Rússia – sábado (12/06) às 16h

Grupo C

Áustria x Vencedor D – domingo (13) às 13h

Holanda x Ucrânia – domingo (13) às 16h

Grupo D

Inglaterra x Croácia – domingo (13/06) às 10h

Vencedor C x República Tcheca – segunda (14/06) às 10h

Grupo E

Polonia x Vencedor B – segunda (14/06) às 13h

Espanha x Suécia – segunda (14/06) às 16h

Grupo F

Vencedor A x Portugal – terça (15/06) às 13h

França x Alemanha – terça (15/06) às 16h