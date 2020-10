Embarque seguro: aeroportos brasileiros passam a realizar reconhecimento facial

Aeroporto Internacional de Florianópolis é o primeiro a realizar o teste do novo sistema de identificação biométrica no país

Realizar um embarque seguro apenas com uma selfie parece coisa de outro mundo. Mas a verdade é que a tecnologia está muito perto de se tornar realidade no Brasil. Em fase de testes, o embarque por reconhecimento facial promete ser o novo passaporte brasileiro.

O que é?

“Embarque Seguro” é um programa do Governo Federal que está sendo desenvolvido pelo Ministério da Infraestrutura e o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro). O projeto, por sua vez, consiste em adotar uma tecnologia de identificação de passageiros através do reconhecimento biométrico.

Desse modo, a proposta tem como objetivo fazer com que os embarques nos aeroportos nacionais e as viagens aéreas sejam mais seguras. Além disso, a tecnologia dispensa a apresentação da documentação. Isso porque a captação de imagens é cruzada com a base de dados governamentais, identificando o indivíduo.

Todavia, o novo recurso ainda está em fase de testes, no entanto, a previsão é que a implementação ainda ocorro esse ano. Segundo o Governo Federal, a implementação do projeto deve ser feita nos principais aeroportos do país assim que aprovado.

Como funciona o Embarque Seguro?

A tecnologia de identificação biométrica e embarques eletrônicos já é uma prática adotada em diversos lugares do mundo. No entanto, não havia nenhum sistema do gênero no Brasil até a criação do Embarque Seguro.

Com isso, a iniciativa configura um sistema nacional unificado a partir do cruzamento de diferentes bases de dados governamentais. Desse modo, o programa possibilita a checagem e validação da identidade do passageiro com apenas uma selfie. Assim, câmeras serão instaladas nos aeroportos para agilizar o processo de check-in e a conferência da identidade do passageiro. Basicamente, o passageiro deve vincular uma foto tirada na hora junto ao bilhete aéreo. Dessa forma, após a verificação de identidade, o sistema permitirá o acesso à sala de embarque.

Benefícios do Embarque Seguro

Comprovar a identidade de quem está embarcando;

Garantir mais segurança aos passageiros;

Reduzir o tempo de espera em filas;

Proporcionar uma segurança sanitária, evitando contatos;

Identificar procurados e/ou foragidos;

Primeiros testes

O Embarque Seguro teve seu primeiro teste realizado em um aeroporto na última quinta-feira, 08. O Aeroporto Internacional de Florianópolis foi o piloto no país a utilizar a tecnologia de reconhecimento facial.

Desse modo, foram 12 viajantes voluntários que participaram do teste, segundo a Floripa Airport. Assim, os passageiros viajaram de Florianópolis para Garulhos, em São Paulo.

Devido ao sucesso do teste inicial, as expectativas para a implementação do programa aumentaram. Com isso, o Governo Federal irá realizar novos testes nos próximos 30 dias.

No entanto, ainda não há datas definidas nem quais serão os próximos aeroportos a participarem da testagem. Todavia, você ser voluntários no projeto, basta se inscrever pelo aplicativo da Serpro.