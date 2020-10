Vice-líder do governo Bolsonaro, senador Chico Rodrigues (DEM/RR) estava com dinheiro na cueca e foi alvo de operação da Polícia Federal esta semana

Entenda o caso do senador Chico Rodrigues, pego com R$ 33 mil na cueca

A web parou ontem com a história do senador Chico Rodrigues (DEM/RR), que foi flagrado com cerca de R$ 30 mil escondidos na cueca . Isso porque o parlamentar foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) que apurava desvios de dinheiro que deveria ser investido no combate a pandemia de covid-19.

O que aconteceu com Chico Rodrigues?

A PF apura desvios de mais de R$ 20 milhões em emendas parlamentares que tinham como destino o combate ao coronavírus. A Controladoria Geral da União (CGU) também participa dessa investigação.

Um dos alvos da operação foi vice-líder do governo no Senado, Chico Rodrigues. O ministro do STF Luís Roberto Barroso autorizou a ordem de busca e apreensão no imóvel do parlamentar.

E, justamente durante a busca policial, o senador teria pedido para ir ao banheiro. O delegado que comandava a operação disse que sim, desde que fosse acompanhado. Nesse momento, notou um grande volume em formato retangular nas nádegas do senador.

Segundo Daniel Adjuto, apresentador da CNN, quando questionado o senador ficou assustado e disse que não havia nada. Na busca íntima foi encontrado dentro de sua cueca, próximo às suas nádegas, maços de dinheiro que totalizaram R$ 15 mil .

Quando perguntado se havia mais dinheiro, de modo ríspido, Chico Rodrigues enfiou a mão em sua cueca, e sacou outros maços de dinheiro, que totalizaram a quantia de R$ 17,9 mil .

Em uma terceira busca, informa o jornalista da CNN, mais R$ 250 foram encontrados nas partes íntimas do senador .

Situação constrangedora

A situação envolvendo o senador é tão absurda que o próprio relatório policial, ao fim da operação, explicita isso. O texto, segundo o jornalista Daniel Adjuto, diz o seguinte: “Esta equipe policial possui um vídeo da segunda busca pessoal efetuada, contudo, nesse caso, considerando a forma como os valores foram escondidos pelo senador bem no interior de suas vestes íntimas, deixo de reproduzir tais imagens neste relatório para não gerar maiores constrangimentos “.

Desdobramentos

Nesta quinta-feira, o senador Chico Rodrigues deixou o cargo de vice-líder do governo no Senado para, segundo ele, “aclarar os fatos e trazer à tona a verdade”. Chico Rodrigues nega qualquer acusação.

O presidente Jair Bolsonaro, questionado sobre o caso envolvendo o parlamentar que era seu vice-líder no Senado desde março de 2019, disse “não ter nada a ver com isso e que o combate a corrupção deve ser feito a todos”.

Vale lembrar que Chico Rodrigues tem longo histórico na política. Já foi vereador, deputado federal por cinco mandatos, vice-governador e governador de Roraima. Atualmente, como senador, tem empregado em seu gabinete Leo índio, sobrinho do presidente Jair Bolsonaro.

O ministro Luís Roberto Barroso, do STF, ainda determinou hoje o afastamento do senador Chico Rodrigues de suas funções no Congresso por 90 dias. A decisão agora segue para o Senado, que pode manter ou não a determinação do ministro.