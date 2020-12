“Estrela de Natal” se formará em dezembro após 800 anos; entenda

Um fenômeno astronômico conhecido como “Estrela de Natal” ou “Estrela de Belém” acontecerá no dia 21 de dezembro após ficar 800 anos sem se formar. Júpiter e Saturno irão se alinhar, formando uma espécie de planeta duplo. Com o fenômeno, um ponto de luz radiante poderá ser visto logo após o pôr-do-sol. Entenda:

Planetas ficarão separadas por menos de um diâmetro de lua cheia

Segundo o astrônomo da Rice University, Patrick Hartigan, os dois planetas já estão se aproximando e no dia 21 ficarão separados por menos de um diâmetro de lua cheia. A Estrela de Natal ainda poderá ser vista até o dia 25, embora em condições menos favoráveis.

A formação da Estrela de Natal poderá ser vista de qualquer da Terra, desde que o clima permita, As condições mais favoráveis de visualização, porém, serão no equador. O fenômeno ficará visível durante uma hora após o pôr do sol.

Estrela de Natal não acontece desde a Idade Média

A aproximação entre Júpiter e Saturno, formando Estrela de Natal, não acontece desde a Idade Média. “Ocorre uma vez a cada 20 anos ou mais, mas essa conjunção é excepcionalmente rara por causa da proximidade que os planetas parecerão estar um do outro. Você teria que voltar até pouco antes do amanhecer de 4 de março de 1226 para ver um alinhamento mais próximo entre esses objetos visíveis no céu noturno”, afirmou.

A previsão é que a aproximação entre os dois planetas aconteça novamente daqui a 60 anos, no dia 15 de março de 2080. Depois, a Estrela de Natal só poderá ser vista em 2400.

