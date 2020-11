Ex-BBB Daniel Lenhardt compartilha ensaio sensual: ‘Deus grego’

Ex-BBB Daniel Lenhardt, da 20ª edição do Big Brother Brasil, conquistou os fãs com suas últimas fotos. Ainda mais com sua participação no programa da Globo, a carreira de modelo deslanchou. Prova disso, é o sucesso que o gaúcho, que esteve na mansão de Carlinhos Maia, faz no Instagram.

Ensaio sensual do modelo e ex-BBB conquista os fãs

Antes de tudo, vale ressaltar que o famoso já fazia sucesso com sua beleza nas redes sociais, antes do programa. Porém, sua participação foi um salto para ele crescer nas redes sociais.

Em seu Instagram, o ex-BBB posou para cliques mais sensuais.Sendo assim, o modelo, que já namorou com Marcela McGowan, surgiu em look clássico. Deixando a camisa desabotoada, o parte do peitoral ficou à mostra. Bem como, ele contou com a produção dos profissionais Thiago Martini e Miguel Crispim.

Imediatamente, Daniel recebeu uma ‘chuva de elogios’ por parte dos mais de 1 milhão de seguidores. “Deus Grego”, reagiu um fã. “Que perfeição, minha gente!”, declarou mais uma. “Eu babo demais em você”, confessou outra fã. “Qual a religião que eu tenho que me converter pra cultuar esse deus!”, brincou outra admiradora.

‘Surra de bumbum’ em mansão de Carlinhos Maia

Em um momento inusitado e aleatório, o ex-BBB acabou ganhando uma ‘surra de bumbum’. Tudo começou com o rapaz participando de uma brincadeira na casa do humorista, Carlinhos Maia.

Enquanto estavam na partida de futebol de sabão, Daniel era filmado por Carlinhos. Sendo assim, em determinado momento da brincadeira, a influencer, Emily Garcia, que estava de biquíni, caiu com o bumbum no rosto do loiro.

No momento da brincadeira, Maia reagiu: “Olha o golpe!”. Após a partida, Dani foi questionado sobre o que havia acontecido no jogo. “Que loucura!”, o ex-BBB comentou.

Daniel e Marcela escolhem amizade após o BBB 20

Durante o BBB 20, Daniel e Marcela McGowan, formaram um dos casais da edição. Deste modo, demorou muito para que o breve relacionamento chegasse ao fim. Após o programa, cada um foi para o seu lado.

Porém, embora não estejam mais namorado, a amizade prevaleceu entre os dois. Assim que eles terminaram, o ex-BBB, falou sobre ‘não criar expectativas’, e os dois seguiram como amigos.

Com o passar do tempo, eles foram se encontrando e surgiram boatos de namoro. No entanto, Marcela negou qualquer relacionamento com o ex-BBB. “Eu e o Dani não estamos em um relacionamento, então realmente não existe isso de não assumir por medo ou vergonha. Se um dia eu tiver algum relacionamento para assumir, todo mundo vai saber! Por enquanto, sigo solteira”, garantiu ela, à Quem.