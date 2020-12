Ex-BBB Ivy Moraes cancela casamento após polêmicas

Após polêmicas, a ex-BBB Ivy Moraes, decidiu cancelar a festa de casamento com o noivo, Rogério Fernandes. Diante do escândalo de uma suposta traição do empresário vazar em áudio, o casal não irá oficializar a relação. A festa já estava marcada e aconteceria em oito dias, em Cancún, México.

Ivy Moraes não vai mais se casar com o empresário?

Embora A ex-BBB tenha comunicado que a cerimônia aconteceria mesmo com as polêmicas, o casal preferiu adiar a festa que aconteceria no dia 12 deste mês. “Após muita conversa entre o casal Ivy Moraes e Rogério Fernandes, os dois resolveram em comum acordo que o casamento que aconteceria no próximo dia 10 na cidade de Cancun no México está cancelado. Ivy e Rogério decidiram não prosseguir com o casamento após forte abalo psicológico e moral”, iniciou a nota enviada ao DCI.

Ainda segundo o comunicado dos dois, “o ‘júri da internet’, julgou, sentenciou e tomou partido”. Conforme informou a nota, muito do que saiu na internet foi mentira.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

“É importante deixar claro que o áudio vazado de Rogério em uma conversa íntima com outra pessoa, ocorreu no mês de abril, momento em que o mesmo encontrava-se solteiro. Sendo assim, Ivy e Rogério estão neste momento reclusos, buscado apoio e auxílio profissional para restabelecer a saúde mental, se apegando a família e pessoas mais próximas para colocarem a mente e o coração nos eixos”, completa a nota.

Entenda o caso da ex-BBB, Ivy e Rogério

Tudo começou com um suposto áudio em que supostamente, Rogério estaria marcando de se encontrar com outra mulher. Os áudios e oprint foram publicados na coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia.

Com a ‘bomba’ lançada, Ivy decidiu se manifestar e abriu o jogo. “Eu e o Rogério passado por uma fase difícil há mais ou menos um mês. Houve alguns desentendimentos e nos afastamos por um período, foi o que de fato aconteceu”, começou a ex-BBB.

“Fiquei sabendo desse acontecimento há alguns dias, nós já havíamos conversado e resolvido sobre isso, porém só agora tornou-se público”, esclareceu ela.

Ainda nesta terça-feira (01), Ivy havia dito que não desistiria da cerimônia. Segundo ela, a polêmica serviu para fortalecer os dois. “Acho que algumas coisas vêm e, ao invés de derrubar, detonar, fortalecem ainda mais a gente como família, como casal. E a gente tem ainda mais certeza que o que a gente quer é ficar junto, é continuar com nossa família. Então, muita coisa que acontece serve como aprendizado”, garantiu ela.