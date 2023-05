Ex-deputado David Miranda morre aos 37 anos

Morreu nessa terça-feira, 9 de maio, o ex-deputado federal David Miranda aos 37 anos, no Rio de Janeiro. A morte foi confirmada pelo marido Glenn Greenwald; juntos eles são pais de 3 crianças.

Em agosto do ano passado, David Miranda deu entrada no hospital do Rio com fortes dores abdominais, posteriormente diagnosticadas como um quadro de infecção gastrointestinal. Foram 9 meses internado na UTI.

Segundo Greenwald, o marido “morreu em paz, cercado por nossos filhos, família e amigos”. A informação foi divulgada por seu marido, o jornalista Glenn Greenwald, em seu perfil na rede social Twitter.

It is with the most profound sadness that I announce the passing away of my husband, @DavidMirandaRio. He would have turned 38 tomorrow.

His death, early this morning, came after a 9-month battle in ICU. He died in full peace, surrounded by our children and family and friends. pic.twitter.com/wtRvGyJyGl

— Glenn Greenwald (@ggreenwald) May 9, 2023