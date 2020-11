Você quer entrar 2021 com uma graninha extra no bolso e ainda reduzir o seu consumo? Esse é um dos maiores desejos de muitas mulheres, sobretudo aquelas que acabaram de abrir o seu próprio negócio. Por isso, conheça essa lista de perfis que falam sobre finanças femininas.

O comportamento dos consumidores mudou junto com o avanço da internet e da tecnologia. Agora é possível comprar de qualquer lugar, apenas com um clique. E isso intensificou os problemas de quem não possui controle sobre as próprias finanças.

No entanto, existem alguns macetes que diminuem a vontade de comprar coisas aleatórias. Mas é muito importante aprender a poupar e também investir nos locais certos.

Então, separamos aqui perfis de influenciadoras que dão dicas incríveis sobre finanças femininas. Elas nos guiam sobre como ter organização financeira, autonomia, cuidar bem do dinheiro e reorganizar as dívidas.

6 perfis interessantes sobre finanças femininas

Você tem dívidas de casa, como aluguel, luz, além das despesas pessoais? São tantos gastos que às vezes sobra muito pouco ou nada ao final do mês, não é mesmo?

E ainda tem aquela fatura indesejada com compras desnecessárias, feitas por impulso ou no calor da emoção. Então siga essas contas no Instagram e aprenda um pouco sobre finanças femininas.

Finanças Femininas, por Carol Sandler – @finançasfemininas

O “Finanças Femininas” é um projeto criado pela jornalista Carol Sandler. A influenciadora digital é a fundadora de uma das maiores plataformas online que visam o empoderamento feminino por meio da organização financeira.

O seu Instagram possui 148 mil seguidores e aborda conteúdos sobre finanças femininas, dicas de como economizar e outros temas necessários a quem está vivendo esse processo. Aliás, em 2015, Carol recebeu um prêmio na categoria “Personalidades em Finanças Pessoais”, pelo site Dinheirama.

Finanças Reais, por Amanda Dias – @granapreta

Já o Grana Preta tem como foco emancipar pessoas negras, sobretudo mulheres, incentivando o estudo de finanças femininas. O projeto já possui mais de 31 mil seguidores no Instagram e vem se destacando mais a cada dia.

A plataforma de educação financeira foi criada por Amanda Dias e tem como objetivo oferecer soluções para as classes C, D e E. Vale salientar que a maioria dos seus clientes são profissionais autônomos e microempreendedores individuais que possuem o propósito de expandir os seus negócios.

Sem dúvidas, o objetivo do projeto é ser um espaço representativo e ajudar os pequenos negócios a criar asas. Mas além das dicas, Amanda também oferece cursos e é palestrante de diversos encontros.

Dina Prates Finanças, por Dina Prates @dinapratesfinancas

A influenciadora Dina Prates é consultora financeira negra e fundadora do Dina Prates Finanças. Ela promove cursos de finanças para empreendedores, além de divulgar ensinamentos sobre educação financeira, empreendedorismo e outros temas.

Sem dúvidas, esse é um dos perfis de finanças femininas que mais tem se destacado atualmente nas redes sociais. Por isso, vale a pena conhecer de perto esse projeto.

Invista como uma garota, por Victoria Giroto e Aninha Baraldi- @invistacomoumagarota

O projeto Invista Como Uma Garota é uma criação de Victoria Giroto e Aninha Baraldi. Ele tem como foco abrir um espaço de representatividade para que mulheres falem sobre dinheiro e tenham uma melhor relação com ele, visando a independência.

Além disso, o perfil do Instagram é bem divertido e aborda temas como investimentos e compras por impulso. Outro tema importante é a relação entre o dinheiro e a saúde mental, algo bastante abordado atualmente. Ademais, elas falam sobre a necessidade de mudança de comportamento e hábitos para manter uma saúde financeira.

O Invista Como Uma Garota ainda possui um site e um perfil do Spotify, com dicas e presença de convidados. Então, se estiver em busca de perfis interessantes sobre finanças femininas, certamente vai amar conhecer esse.

Afroricas, por Gabriella Safe – @afroricas

Por fim, o Afroricas é muito mais que uma plataforma de educação e organização financeira. Esse projeto ajuda mulheres negras a alcançarem os seus sonhos e a conquistar melhores posições no mercado de trabalho.

Para Gabriela Safe, fundadora da plataforma, a educação é transformadora e é por meio dela que nos desenvolvemos pessoalmente e profissionalmente. Então, o Afroricas surgiu com o objetivo de levar informação sobre finanças, carreira e ampliar as possibilidades de diversas mulheres.

Esse é um dos projetos de finanças femininas mais importantes atualmente. Através do Afroricas, é possível realizar cursos, participar de workshops e mentorias, entre outras atividades.

Promover a autonomia financeira às mulheres é o principal objetivo de todos esses projetos incríveis. Então, que tal indicar essa matéria a alguma amiga que esteja precisando de dicas sobre organização financeira?