Fotos: Papa Francisco é enterrado em sepultura como pediu

Por volta do meio-dia de sábado em Roma, e às 7h do horário de Brasília, o Papa Francisco foi enterrado na Igreja de Santa Maria Maior. A sepultura com a escrita “FRANCISCUS” atende a pedido do Pontífice deixado em testamento.

Foto: Vatican News / Divulgação

Sepultura de Papa Francisco

“A tumba foi feita em mármore de origem ligure com a única inscrição ‘FRANCISCUS’ e a reprodução de sua cruz peitoral. A tumba foi preparada no nicho da nave lateral entre a Capela Paulina (Capela da Salus Populi Romani) e a Capela Sforza da Basílica de Santa Maria Maior. A tumba está situada perto do Altar de São Francisco”, detalhou a Santa Sé em comunicado à imprensa.

Mais de meio milhão de pessoas lotaram a Praça de São Pedro e se alinharam nas ruas de Roma para se despedir do papa do povo. Autoridades mundiais também compareceram ao funeral do Papa Francisco.

A visitação ao túmulo na Basílica de Santa Maria Maggiore, no Centro de Roma, será aberta ao público a partir de domingo, dia 27 de abril. O sepultamento fora do Vaticano não acontecia há mais de um século.

