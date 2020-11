FOTOS: jornais internacionais repercutem morte de Diego Maradona

A morte de um dos maiores ídolos do futebol, Diego Maradona, chocou e emocionou a todos. O ídolo argentino, que sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu aos 60 anos, ganhou homenagens em diversas capas de jornais tanto nacionais quanto internacionais. Ademais, confira algumas das publicações.

Jornais Internacionais prestam homenagem ao ídolo argentino

O jornal espanhol L’Équipe utilizou a frase “Dieu est mort” – Deus está morto – com o nome de Maradona, assim, fazendo alusão ao fato do argentino ser chamado de Deus por muitos de seus admiradores.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Na França, o Liberation, de Paris, usou uma foto de Maradona vestindo o uniforme da Argentina, com a camisa 10, que também ficou conhecida como Celeste, ou seja, azul celeste. Já o Le Monde traz uma foto do jovem Maradona com os dizeres “Maradona de façanhas e excessos”.

Por outro lado, o jornal argentino Clárin, o primeiro a noticiar o fato, foi direto e sincero na última homenagem ao maior craque do país, utilizando a frase “No habrá ninguno igual”, ou seja, “Não haverá nenhum igual”, afirmando que Maradona é único.

O jornal italiano Corriere dello Sport utilizou “Diego vive” para eternizar o craque.

Na Inglaterra, Diego também ganhou homenagens de jornais internacionais na primeira página. O The Guardian utilizou a foto do jogador, com a mensagem de Pelé publicada ontem em seu perfil oficial: “Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda”.

O português Público também prestou homenagem ao ídolo do futebol, com a mensagem “Maradona morreu um ídolo imperfeito”.

Na Espanha, o Marca utilizou uma famosa frase de Diego para estampar a capa desta quinta-feira, assim com a seguinte frase dita por Maradona: “Se eu morrer, quero renascer e quero ser jogador de futebol. E eu quero ser Diego Armando Maradona novamente. Sou um jogador que tem dado alegria às pessoas e isso me basta e tenho de sobra”.