Frases de frio e inverno para compartilhar nos dias gelados

O inverno no Brasil começa dia 21 de junho de 2023, mas como as temperaturas já baixaram em parte do país, selecionamos as melhores frases de frio para compartilhar. Abaixo há citações e mensagens que prometem aquecer os corações.

Melhores frases de frio

- Acorde-me quando for verão.

- Modo de hibernação: Ligado.

- Está mais frio que minha alma lá fora.

- Chocolate quente é como um abraço por dentro.

- Nossas mãos podem estar frias, mas pelo menos nossos corações estão quentes.

- Na semeadura aprenda, na colheita ensine, no inverno aproveite.

- O inverno forma nosso caráter e traz à tona o que temos de melhor.

- Bem vindo inverno. Seus amanheceres tardios e respiração gelada me deixam preguiçoso, mas eu te amo mesmo assim.

- O inverno é isso: um exercício para lembrar como se acalmar e depois como voltar à vida com flexibilidade.

- Todo inverno tem sua primavera.

- As pessoas não percebem se é inverno ou verão quando estão felizes.

- No auge do frio, finalmente aprendi que havia em mim um verão invencível.

- Uma palavra amável pode aquecer três meses de inverno.

- O inverno está na minha cabeça, mas a eterna primavera está no meu coração.

- A cor da primavera está nas flores; a cor do inverno está na imaginação.

- De que adianta o calor do verão, sem o frio do inverno para lhe dar doçura.

Citações de inverno

Compartilhe estas citações de inverno em comemoração aos dias mais frios:

“ A primavera passa e a pessoa se lembra de sua inocência. O verão passa e a pessoa se lembra de sua exuberância. O outono passa e a pessoa se lembra de sua reverência. O inverno passa e a pessoa se lembra de sua perseverança.” - Yoko Ono

“Se não tivéssemos inverno , a primavera não seria tão agradável: se não experimentássemos às vezes a adversidade, a prosperidade não seria tão bem-vinda.” —Anne Bradstreet

“É isso que o inverno é: um exercício para lembrar como se acalmar e depois como voltar à vida com flexibilidade.” — Ali Smith, Inverno

“No auge do inverno , finalmente aprendi que havia em mim um verão invencível.” - Albert Camus

“Nenhum floco de neve cai no lugar errado.” — Zen e a Arte da Felicidade

Frases de frio em inglês

“Ice, Ice Baby”— Vanilla Ice

"Jack Frost nipping at my nose" — Nat King Cole

"It's the most wonderful time of the year" — Andy Williams

"And the sky, is a hazy shade of winter" — Paul Simon and Art Garfunkel

"My wintertime love to be" — The Doors

"The cold never bothered me anyway." —Kristen Anderson-Lopez and Robert Lopez

"Walking in a winter wonderland." —Richard B. Smith

"Let it snow, let it snow, let it snow." —Sammy Cahn

"Baby, it's cold outside." —Frank Loesser

"Do you want to build a snowman?" —Kristen Anderson-Lopez and Robert Lopez

"Kiss me on this cold December night." —Michael Bublé

"So cold up north that the birds can't hardly fly. I'm going back south and let this winter pass on by." – Muddy Waters

