Ganhador da mega-sena morre após ganhar prêmio de R$ 200 milhões

Antônio Lopes de Siqueira, de 73 anos, morador de Cuiabá, Mato Grosso, faleceu nesta quarta-feira (4) durante um tratamento odontológico. Ele é o ganhador da Mega-Sena no valor de R$ 201.963.763,26, sorteada há menos de um mês.

Investigação sobre a morte do ganhador da Mega-Sena

A suspeita é que ele tenha sofrido um mal súbito durante o procedimento. Pecuarista dedicado ao comércio de gado, Antônio era conhecido por sua simplicidade e generosidade. Após ganhar o concurso 2795 da Mega Sena em 9 de novembro, com uma aposta simples de R$ 5, ele ainda planejava como utilizar a fortuna e não teve tempo de realizar seus planos, como a compra de uma nova casa.

A Polícia Civil de Mato Grosso abriu um inquérito para investigar as circunstâncias da morte, aguardando o laudo da necropsia para esclarecimentos. A clínica odontológica onde ocorreu o incidente informou que está colaborando com as autoridades e prestando suporte à família.

Antônio deixa quatro filhos. Sua morte repentina, logo após a conquista de um dos maiores prêmios da história da Mega-Sena, comoveu a comunidade local e levanta questões sobre a efemeridade da vida e os imprevistos que podem ocorrer mesmo em momentos de grande felicidade.