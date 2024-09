Neste domingo, 1 de setembro, ocorre o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, Circuito de Monza - um dos mais clássicos. Veja como e quando você pode assistir à corrida da F1 deste domingo e horário.

Lando Norris conquistou a pole position.

Horário da corrida hoje - Fórmula 1

A 16ª rodada da temporada de F1 de 2024, o GP da Itália, começa às 09h30, horário de Brasília. No Brasil, a Fórmula 1 é transmitida ao vivo pela Band, com narração de Sergio Mauricio "no capricho" e reportagem de Mariana Becker. A transmissão ao vivo através da Band Sports também está disponível no país.

A corrida da Fórmula 1 também é exibida através da F1 TV, plataforma por assinatura que custa US$ 5,19 por mês ou US$ 39,99 por ano.

Grande Prêmio da Itália de F1 2024 | Monza

Horário da corrida de f1 domingo no gp da itália 2024

Assim como vários outros circuitos na Europa, o Grande Prêmio da Itália antecede a própria Fórmula 1 .

Localizada nos arredores da cidade de Milão, Monza é a pista mais rápida do calendário da F1, com carros com média de mais de 260 km/h por volta. Também chamada de catedral da velocidade, o circuito é um dos locais mais icônicos da Fórmula 1 e a corrida em casa da equipe mais antiga do esporte, a Ferrari, enquanto também serve como território local para a AlphaTauri , que obteve suas únicas duas vitórias no esporte na pista de corrida sagrada.

Embora a versão original do circuito apresentasse uma configuração inclinada misturada com um traçado de estrada, a partir da temporada de 1962 o evento foi realizado estritamente no circuito de estrada, que é semelhante à versão moderna da pista.

O Grande Prêmio da Itália é o quinto Grande Prêmio nacional mais antigo, sendo realizado desde 1921. É um dos dois Grandes Prêmios (junto com o Britânico ) que faz parte de todas as temporadas do Campeonato Mundial de F1 desde que foi introduzido em 1950.

Todos os Grandes Prêmios da Itália na era do Campeonato Mundial foram realizados no Autódromo Nacional de Monza, exceto em 1980, quando ocorreu em Ímola .