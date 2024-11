Siga o jogo do Sporting, informações de transmissão, placar online, previsão, canal de TV, previsão de escalações.

Horário e onde assistir o jogo do Sporting x Estrela Amadora na Liga Portugal (01/11)

Sporting e Estrela da Amadora jogam nessa sexta-feira, dia 1 de novembro, pela 10ª rodada do Campeonato Português, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, às 17h45 (horário de Brasília). O confronto é um dos mais aguardados da rodada, visto que o Sporting tenta consolidar sua posição no topo da tabela, enquanto o Estrela da Amadora busca surpreender.

Onde assistir o jogo do Sporting?

Os torcedores podem acompanhar todos os detalhes do jogo entre Sporting e Estrela Amadora pelo ESPN4, a partir das 17h45. Nenhuma emissora de TV aberta fará a transmissão.

O técnico Rúben Amorim deve levar a campo uma escalação com Franco Israel; Zeno Debast, Ousmane Diomande, Gonçalo Inácio; Geovany Quenda, Morten Hjulmand, Daniel Bragança, Geny Catamo; Francisco Trincão, Pedro Gonçalves e Viktor Gyokeres.

Já o Estrela pode escalar Brigido; Lima, Drame, Ferro; Nilton, Veiga, Moreira, Cordeiro; Luiz, Cabral e Kikas. O técnico é o José Faria.

Detalhes do Confronto

O jogo promete momentos emocionantes, já que as duas equipes chegam em momentos diferentes, mas com um desejo comum: conquistar mais três pontos na tabela. Com uma temporada longa pela frente, cada ponto se torna crucial para o planejamento e a classificação final das equipes.

O torcedor que acompanha o Campeonato Português pode esperar uma partida de alto nível, repleta de estratégias e tensão. O Sporting tem a vantagem em campo e na qualidade do elenco, mas o Estrela da Amadora pode surpreender se conseguir jogar sem se intimidar em Alvalade.

A bola rola às 17h45 e promete dar mais um capítulo interessante para o Campeonato Português desta temporada.

