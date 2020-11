De acordo com informações recentes registradas pelo Ibope, a aprovação do governo do atual presidente Jair Bolsonaro caiu em sete capitais desde o início da campanha eleitoral. Dentro de 26 cidades onde a avaliação era considerada ótima / boa, na pesquisa mais recente o índice apresentou queda acima das margens de erro nas pesquisas realizadas no mês passado.

Índice de aprovação houve queda em menos de um mês

Segundo o Ibope, a maior diferença aconteceu na Salvador em Rio Branco, com queda de 7%. Na primeira parte das pesquisas, Salvador apresentou 18% de aprovação. Na segunda parte da apuração, o índice caiu para 11%. Já Rio Branco registrava 48% de avaliação positiva na primeira rodada, percentual que caiu para 41%.

Em Boa Vista, na Roraima, a avaliação do governo Bolsonaro ainda de acordo com o Ibope reduziu 6% e as margens também registraram queda em Belo Horizonte (- 4 pontos), Florianópolis (- 5 pontos), Porto Velho (-6 pontos) e São Luís (-4 pontos). Contudo, em Palmas, no Tocantins, houve crescimento na avaliação ótimo / bom – de 44% foi para 50%.

Ibope registrou aumento de avaliação negativa

O ibope registrou também um aumento significativo na avaliação negativa de ruim / péssimo nas cidades de Vitória, Florianópolis, Rio Branco e São Luis – esta última, segundo as pesquisas, a reprovação subiu de 46% para 54%.

No caso do Espírito Santo a avaliação negativa subiu de 44% para 51%, em Santa Catarina de 47% para 53% e, segundo a população de Rio Branco, no Acre, o governo atual é a opinião de 36% – um aumento de 8% na reprovação, segundo o Ibope.