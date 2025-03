Instagram com problemas: o que aconteceu e quando volta?

Na noite desta quinta-feira, 20 de março, usuários relataram instabilidade no Instagram em todo o mundo. Alguns dos problemas é com o carregamento das páginas, especialmente na seção de comentários.

O que aconteceu com o Instagram?

Os usuários do Instagram podem encontrar problemas para se conectar a rede social nesta quinta-feira, 20. Os relatos começaram a ser registrados no Down Detector, site que coleta relatórios sobre problemas de conectividade, por volta das 20h30.