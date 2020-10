James Randi, famoso por desmascarar paranormais, morre aos 92 anos

James Randi, o mágico canadense que ficou famoso por desmascarar paranormais, morreu aos 92 anos. A notícia foi confirmada nesta quinta-feira (22) e a causa da morte é desconhecida.

Randi ganhou notoriedade após começar a investigar e desvendar truques exibidos por paranormais e ocultistas, além de rebater crenças ligadas a Ufologia. Em sua carreira também tiveram exibições de mágica pura, como quando escapou de uma camisa de força enquanto estava pendurado de cabeça para baixo nas Cataratas do Niágara. Porém, em todos os seus shows, James Randi desfazia a ilusão oferecida ao seu público, desvendando todas as cenas.

James Randi abandonou os palcos para “perseguir” paranormais

Nos anos 1980 ele se aposentou dos palcos e passou a se dedicar a desmentir os chamados paranormais. Uma de suas mais famosas investigações nessa área foi de Uri Geller, que dizia dobrar colheres de metal com o poder da mente. Durante um convite para se apresentar no programa “The Tonight Show”, Geller estava preparando seu show, quando a produção contou com ajuda de James Randi, que prontamente barrou Geller e sua equipe de terem acesso aos talheres antes da performance – o que acabou não acontecendo.

O mágico também expôs curandeiros falsos e religiosos como Peter Popoff, que alegava receber mensagens de Deus, mas na verdade usava um ponto eletrônico.