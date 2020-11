Loteria Federal 5513: aposta de São Borja/RS leva prêmio de R$ 500 mil

Na Loteria Federal concurso 5513, desta quarta-feira (11), o prêmio máximo de R$ 500 mil saiu para o bilhete: 014278 de São Borja, no Rio Grande do Sul. Além disso, outros bilhetes também tiveram a combinação de dezenas premiadas e ganharam nas faixas de menor valor. O sorteio do concurso foi realizado às 19h (horário de Brasília) no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Resultado da Loteria Federal 5513

Confira o resultado segundo o site da Caixa.

Primeiramente, o valor de R$ 500 mil saiu para o bilhete 014278, na cidade de São Borja, no Rio Grande do Sul.

O segundo bilhete, com prêmio de R$ 27 mil saiu para Aracati, Ceará. O número do bilhete premiado foi 085447.

Em seguida, o terceiro bilhete premiado de número 057143 saiu para Curitiba, no Paraná. O prêmio é de R$ 24 mil.

Logo após, o prêmio para o bilhete 066010 saiu para Cascavel, Paraná. O valor é de R$ 19 mil.

Por fim, o bilhete que levou R$ 18,3 mil foi da cidade de São Paulo, SP.

Como receber o prêmio do resultado da Federal?

O apostador campeão vai precisar ir até uma lotérica credenciada para retirar o prêmio de até R$ 1.332,78.

Se o jogador campeão estiver com a sorte grande e garantir uma bolada ainda maior, o valor só pode ser movimentado em uma das agências da Caixa. Portanto, não se esqueça de levar o bilhete premiado, RG e CPF.

Atenção, o prêmio do resultado da Federal tem um prazo. O apostador pode buscar o valor premiado em até 90 dias depois da data do sorteio do concurso. Por isso, fique sempre atento ao bilhete de aposta para não perder a data.

Nesse sentido, caso isso não aconteça, o valor vai para o tesouro nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Qual é a chance de acertar a o resultado da Loteria Federal?

A princípio, a probabilidade de acertar o resultado da loteria Federal concurso 5510 e ganhar o prêmio máximo é de uma em 100 mil, segundo a Caixa. Contudo, na Milionária Federal e no Especial de Natal essa chance aumenta para uma em 90 mil.

Quando são os sorteios?

Os sorteios da Loteria Federal são às quartas e sábados a partir das 19h.