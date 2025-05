Lotérica abre no feriado de 1 de maio? Veja calendário das loterias

Com o feriado do Dia do Trabalho nesta quinta-feira, 1º de maio de 2025, as agências bancárias e casas lotéricas de todo o País permanecem fechadas. O atendimento será retomado na sexta-feira, 2.

Quem pretende realizar apostas deve ficar atento. Os sorteios das Loterias CAIXA serão realizados normalmente a partir de sexta. Estão previstas extrações da Quina, Lotofácil, Lotomania, Dupla Sena, Super Sete e Timemania. A Mega-Sena e a Loteria Federal voltam no sábado, 3.

As apostas podem ser feitas até as 19h nas unidades lotéricas ou por meio do portal Loterias Online da CAIXA e do aplicativo Loterias CAIXA.

As agências bancárias também reabrem na sexta. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os canais digitais, como aplicativos e sites, permanecem disponíveis durante o feriado. No sábado e domingo, 3 e 4, os caixas eletrônicos continuam funcionando.

Próximos sorteios das loterias

Confira os prêmios estimados para os concursos desta sexta-feira, 2:

Dupla Sena – sorteios às segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 20h .​

Lotofácil – sorteios de segunda a sábado, a partir das 20h .​

Lotomania – sorteios às segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 20h .​

Quina – sorteios de segunda a sábado, a partir das 20h .​

Super Sete – sorteios às segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 20h

Os resultados podem ser acompanhados ao vivo pelas redes sociais das Loterias CAIXA — no canal da CAIXA no YouTube e no Facebook, pelo perfil @LoteriasCAIXAOficial.

