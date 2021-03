Lotofácil, Quina e Lotomania: resultados das Loterias da Caixa (05/03)

Acompanhe a seguir quais são os resultados das Loterias da Caixa desta sexta-feira, dia 05 de março. Os sorteios de hoje pode pagar prêmios milionários para os apostadores que acertarem todas as dezenas. São sorteadas as seguintes modalidades lotéricas: Lotofácil 2173, Quina 5507, Lotomania 2158 e Super Sete 63.

Para acompanhar a transmissão ao vivo dos sorteios das Loterias Caixa, acesse o perfil do banco no Youtube.

Resultados das loterias da Caixa

Lotofácil 2173

O jogo da Lotofácil 2173 tem um prêmio de R$ 1,5 milhão estimado para a faixa principal do sorteio de hoje.

Em breve, todas as dezenas premiadas aparecerão aqui.

Quina 5507

O sorteio da Quina 5507 está com o prêmio principal avaliado em R$ 2,4 milhões para quem acertar todas as dezenas.

Veja, logo mais, quais são os números premiados hoje.

Lotomania 2158

A Lotomania 2158 pode entregar R$ 800 mil para quem acertar a faixa principal do jogo de hoje.

O resultado completo do jogo será divulgado por aqui.

Super Sete 63

O prêmio do Super Sete 63 está acumulado na casa dos R$ 2,7 milhões.

Confira as dezenas premiadas no concurso: 2 – 6 – 8 – 7 – 1 – 5 – 4.

Como receber os prêmios dos resultados das Loterias Caixa?

O resgate dos prêmios líquidos (R$ 1.332,78) resultados das Loterias Caixa pode ser feito em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da CAIXA. No caso do prêmio ser maior do que o valor proposto, o repasse só pode ser feito nas agências do banco.

É necessário apresentar o documento de identidade original com CPF e o bilhete de aposta original e premiado. Os valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em uma agência da CAIXA.

Para ficar por dentro de todas as novidades sobre os resultados das Loterias Caixa, acesse a página de Loterias do Jornal DCI.