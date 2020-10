"Lua Azul" acontece nesse 31 de outubro e não se repetirá até 2023

Lua Azul inspirou livros, filmes e músicas ao longo do tempo

A Nasa explica que o termo “Lua Azul” surgiu na década de 1940 e, na época, o Maine Farmer’s Almanac – uma revista anual que desde 1818 traz previsões sobre eventos ligados ao clima nos EUA e no Canadá – oferecia uma definição que muitos astrônomos tinham dificuldades em entendê-la.

O fato inspirou livros, filmes e músicas, como a clássica, “Blue Moon”, de 1934, feita por Richard Rogers e Lorenz Hart, e regravada por artistas como Elvis Presley, Frank Sinatra, Dean Martin, Billie Holliday e Billy Eckstine.

Por que azul?

Por mais que a Lua Azul não pareça ser azul, existem luas dessa cor.. Contudo, elas só podem parecer azuis após uma erupção vulcânica.

Em 1883, após o terremoto do vulcão Krakatoa, na Indonésia, as pessoas diziam que em quase todas as noites era possível ver luas azuis. Com a força da erupção, semelhante a uma bomba nuclear de 100 megatons, nuvens de cinzas subiram ao topo da atmosfera terrestre e suas partículas fizeram a lua parecer azul.