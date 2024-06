Maria da Conceição Tavares morre aos 94 anos; relembre vídeos

A portuguesa Maria Conceição Tavares foi referência no pensamento desenvolvimentista

A economista Maria da Conceição Tavares morreu neste sábado, 8 de junho, aos 94 anos, em Nova Friburgo (RJ). Ela foi professora, militante e deputada federal pelo Partido do Trabalhadores (PT), e nos últimos anos cortes de suas entrevistas e até de aulas viralizaram nas redes sociais.

Quem foi Maria Conceição Tavares?

Nascida em em Anadia, em Aveiro, Portugal, Maria Conceição Tavares era filha de um pai anarquista que abrigava refugiados da Guerra Civil Espanhola durante a era Salazar. Formou-se em matemática pela Universidade de Lisboa, fugiu da ditadura salazarista em Portugal, mudando-se para o Brasil em 1954.

Escreveu diversos livros nos últimos 40 anos e chegou a receber em 1998 o Prêmio Jabuti em Economia, Administração, Negócios e Direito. Era respeitada no campo político, em especial por Dilma Roussef e pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Foram nos últimos anos que a economista de tornou popular nas redes sociais, graças aos fragmentos de gravações de suas aulas, disponibilizadas no canal do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas no YouTube.

Outro momento famoso foi sua entrevista no Roda Viva, da TV Cultura, em 1995, quando era deputada federal pelo PT.

Uma conta no X chamada “Acervo Maria da Conceição Tavares” tem quase 60 mil.