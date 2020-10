Mega-Sena tem sorteio especial nesta terça e prêmio vai a R$ 29 milhões

A Mega-Sena concurso 2310 de terça-feira (20) pode pagar um prêmio de R$ 29 milhões para quem acertar as seis dezenas do jogo. O evento será transmitido ao vivo pela RedeTV e nas redes sociais do banco e da emissora, às 20h.

A Mega-Sena concurso 2310, desta terça-feira (20), pode pagar um prêmio de R$ 29 milhões para quem acertar as seis dezenas do jogo. O evento será transmitido ao vivo pela RedeTV e nas redes sociais da Caixa, a partir das 20h, em São Paulo.

Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. Mas para ajustar o número do sorteio da ‘Mega da Virada’, a Caixa Econômica Federal informou que nesta semana serão 3 sorteios. Veja os dias:

20/out (terça) – concurso 2310;

22/out (quinta) – concurso 2311;

24/out (sábado) – concurso 2312.

Veja aqui o resultado da Mega-Sena concurso 2309

Como apostar na Mega-Sena concurso 2310?

As apostas na Mega-Sena concurso 2310 podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em lotéricas ou pela internet. Vale lembrar que para fazer um jogo on-line na Mega-Sena é necessário fazer um cadastro, ser maior de idade e preencher o número do cartão de crédito. A aposta simples da Loterias Caixa, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

Quais são os números mais sorteados pela Mega-Sena?

Os números 53 e 10 foram sorteados 262 vezes cada um, assim, são apontados como os números da sorte da Mega-Sena. Logo em seguida vem o 5 (254 vezes), 23 (254), 33 (253) e o 4 (251).

Entre os números menos sorteados está o 26, considerado o “mais azarado”; ele saiu em 191 sorteios. Em seguida vem o 55 com 196 aparições. O 21 e 22 apareceram 203 e 202 vezes, respectivamente. O 15 surgiu em 206 ocasiões e, por fim, o 3 veio 207 vezes.

Recebimento de prêmios

O prêmio bruto da Mega-Sena corresponde a 46% da arrecadação, por conta de despesas de custeio do concurso, imposto de renda e outros. Dessa porcentagem separa-se do seguinte modo:

35% fica entre os acertadores dos 6 números sorteados (sena);

19% entre os acertadores de 5 números (quina);

19% entre os acertadores de 4 números (quadra);

22% ficam acumulados e distribuídos aos acertadores dos 6 números nos concursos de final 0 ou 5.

5% ficam acumulado para a primeira faixa – sena – do último concurso do ano de final zero ou 5.

Contudo, os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Desse modo, após esse prazo, os valores vão ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.