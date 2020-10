Moradores de rua ganham R$ 350 mil na loteria; saiba como

Homem doa bilhete premiado com R$350 mil a moradores de rua. Segundo a empresa de loteria, os mendigos pediam dinheiro na porta de um bar quando o homem passou e lhes doou o bilhete.

Quatro moradores de rua que pediam esmola em frente a um bar, no Oeste da França, ganharam na loteria sem precisar jogar. Como? O grupo recebeu um bilhete premiado de 50 mil dólares, ou R$ 350 mil, de um cliente do estabelecimento, conforme informou empresa de loteria Française des jeux (FDJ) nesta terça-feira (6).

“Pediam esmolas perto do (bar) à meia-noite em Brest e um cliente que saía do local lhes doou o bilhete que havia acabado de comprar por um euro”, disse a empresa em um comunicado.

“Foi uma grande surpresa para os quatro jovens mendigos quando perceberam que não ganharam 5 euros, mas 50.000 euros”, continuou a empresa.

Os quatro jovens de cerca de trinta anos compartilharam o dinheiro, ou seja, cada um ficou com 12.500 euros, segundo a FDJ. “Estavam emocionados, mas tinham as ideias muito claras”, disse a FDJ à AFP. Eles disseram à empresa de loteria nacional que ainda não sabem o que vão fazer com o dinheiro – mas a princípio planejam sair da cidade de Brest.

