Morre Manga, ex-goleiro do Botafogo, Inter Operário, aos 87 anos

​Morreu nesta terça-feira (8), o esporte dá adeus a um dos seus ídolos: o goleiro Manga. Haílton Corrêa de Arruda, 87 anos, ex-goleiro e ídolo do Botafogo. O ex-jogador enfrentava um câncer e estava internado em uma clínica no Rio de Janeiro.

Nascido em Recife, no dia 26 de abril de 1937, o ex-jogador teve uma carreira marcada por conquistas. Pelo Botafogo, Manga conquistou quatro títulos do Campeonato Carioca e a Taça Brasil de 1968, consolidando-se como o jogador com mais títulos na história do clube. Além do Botafogo, o goleiro teve passagens de destaque pelo Internacional, onde conquistou o tricampeonato gaúcho consecutivo (1974, 1975 e 1976) e dois títulos do Campeonato Brasileiro, em 1975 e 1976. ​

Em 2020, enfrentando dificuldades financeiras e problemas de saúde, Manga passou a residir no Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro, tornando-se o primeiro ex-jogador a ser acolhido pela instituição. ​

O Botafogo, por meio de suas redes sociais, lamentou o falecimento do ex-goleiro e destacou sua importância na história do clube. O presidente do clube, Durcesio Mello, que havia visitado Manga em dezembro de 2024 para apresentar a taça da Libertadores recém-conquistada, prestou condolências à família e amigos. ​

